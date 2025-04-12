Британські та французькі війська можуть зайняти територію на захід від Дніпра, а російська армія - на окупованому сході, вважає спецпредтавник Трампа.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна в рамках мирної угоди може бути розділена, "як Берлін після Другої світової війни". Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

Як повідомляє видання, Келлог припустив, що британські та французькі війська можуть зайняти зони контролю на захід від Дніпра, а російська армія - на окупованому сході. Між ними ж будуть українські сили та демілітаризована зона. При цьому, сказав він, англо-французькі сили "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. За його словами, Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть домогтися припинення вогню.

"Можна зробити так, щоб це було схоже на те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли були російська зона, французька зона, британська зона, зона США", – сказав він, згодом уточнивши, проте, що США не надаватимуть жодних сухопутних сил.

Відео дня

Як зазначається у матеріалі, із пропозицій Келлога неявно випливає, що Україні доведеться поступитися своїми східними територіями, які зараз перебувають під контролем Росії.

Ці заяви Келлога, йдеться у матеріалі, "дають одне з найчіткіших уявлень про бачення Трампом майбутнього України", а також це "перше припущення високопоставленого чиновника США про те, що річка Дніпро може стати певною демаркаційною лінією в Україні після припинення вогню".

Також Келлог нагадав, що США підтримують проведення нових виборів в Україні.

"Я думаю, що якщо ви досягнете припинення вогню, у вас будуть вибори. Тому що минув майже рік, як вони мали відбутися, а вони не відбулися. Але я думаю, що Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) буде готовий зробити це, щойно ви досягнете припинення вогню", - зазначив спецпредставник.

Крім того, Келлог застеріг Україну і союзників не розраховувати на підтримку США. За його словами, Трампу сподобається, що Європа готова "стати на власні ноги" без прямої участі Вашингтона.

Плани щодо миротворчого контингенту: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 квітня Британія та Франція заявляли про намір прискорити військове планування "коаліції охочих" протягом наступних двох тижнів. Країни планували зосередитися на забезпеченні безпеки України в повітрі, на морі і на суші. Про це повідомили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню після зустрічі "коаліції охочих".

Водночас стало відомо, що країни-учасниці "коаліції охочих" не можуть визначитися з двома критичними питаннями миротворчої місії в Україні - можливою чисельністю військ і термінами їх створення. Breaking Defense писало, що низка суперечностей між окремими країнами загрожує зірвати прогрес. Головною з них є вимога Фінляндії надати гарантії безпеки з боку США, незважаючи на те, що Вашингтон рішуче заявляє, що не зацікавлений у наданні таких гарантій.

Згодом верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що переговори "Коаліції охочих" провалилися, мовляв, учасники не змогли представити чітких планів щодо того, як саме працюватиме миротворча операція в Україні. Тоді як міністр оборони Великобританії Джон Гілі охарактеризував потенційні плани створення європейської миротворчої сили для контролю за припиненням вогню як "добре просунуті".

Вас також можуть зацікавити новини: