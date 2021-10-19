Потрапивши до в'язниці, 20-річний кенієць зізнався у вбивстві не менше 10 дітей. У жовтні йому вдалося втекти.

У Кенії люди розтерзали маніяка, який вбивав дітей і пив їхню кров.

Про це повідомляє видання Washington Post.

20-річного Мастена Ванжала заарештували в липні в ході розслідування загибелі 12-річного і 13-річного хлопчиків. Вже у в'язниці він зізнався у вбивстві не менше 10 дітей.

Чоловік представлявся футбольним тренером, давав своїм жертвам наркотики, а потім вбивав їх. У деяких випадках він пив їхню кров.

У жовтні Мастен Ванжала втік з відділення поліції в Найробі. Через три дні його помітили школярі у рідному місті Бунгома, за 400 кілометрів від Найробі. Коли вони підняли тривогу, натовп, що зібрався, побив злочинця до смерті.

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Після втечі Ванжали в Найробі заарештували трьох поліцейських. Їх підозрюють у тому, що вони допомогли втекти злочинцеві.

Нагадаємо, Мастен Мілімо Ванжала на прізвисько "Вампір" зізнався у вбивстві десяти дітей і висмоктуванні крові принаймні однієї жертви.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вперше чоловік убив, коли йому було всього 16 років. Він нібито викрав 12-річну дівчину і висмоктав її кров.

Кілька тіл жертв Ванжали ще не виявили. Вважається, що він скинув їх у каналізаційні труби.

Автор: Денис Прядко