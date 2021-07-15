За даними ЗМІ, вперше він вбив у 16 років.

У Кенії затримали чоловіка на прізвисько "Вампір". Він зізнався у вбивстві десяти дітей та висмоктуванні крові принаймні однієї жертви.

Про це пише Daily Mail.

20-річного Мастен Мілімо Ванджала заарештували після того, як поліцейські знайшли тіла дітей 12 та 13 років. Він зізнався у десяти вбивствах, які скоював протягом п'яти років. Мотив вбивці поки не вдалося визначити.

Правоохоронці встановлюють, чи були у Ванджали співучасники, чи він працював один. Відзначається, що чоловік допомагає слідству.

Читайте такожВ Італії п'яна українська доглядальниця побила свою літню підопічнуУ поліції розповіли, що чоловік намагався отримати викуп за дітей, вимагаючи від батьків від 200 до 30 000 фунтів стерлінгів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вперше чоловік вбив, коли йому було лише 16 років. Він нібито викрав 12-річну дівчину і висмоктав її кров.

Кілька тіл жертв Ванджали ще не виявили. Вважається, що він скинув їх у каналізаційні труби.

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Автор: Людмила Жерновська