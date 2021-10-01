Ґвалтівником і вбивцею виявився 59-річний Франсуа Вєров, який працював у жандармерії.

У Франції через 35 років серійний маніяк на прізвисько "Рябий" розкрив свою особу і скоїв суїцид.

Про це пише Le Parisien.

Ґвалтівником і вбивцею виявився 59-річний Франсуа Вєров, який працював у жандармерії. Він проживав в курортному містечку Гро-дю-Руа на півдні країни, де і наклав на себе руки.

Чоловік залишив передсмертну записку, в якій зізнався, що саме він скоїв серію зґвалтувань і вбивств у 1980-1990 роках.

Експертиза порівняла відбитки пальців покійного з тими, що були виявлені на місцях злочинів, і підтвердила, що правоохоронець дійсно є серійним вбивцею.

Перший злочин "Рябий" скоїв у 1986 році в Парижі, зґвалтувавши і задушивши 11-річну дівчинку. Всього маніяка підозрювали в не менше трьох вбивствах і шести зґвалтуваннях. Останній злочин датований 1994 роком.

Читайте такожДушив та ґвалтував: в Японії стратять "вбивцю з Twitter", на рахунку якого дев'ять жертв

Нагадаємо, в Кенії затримали чоловіка на прізвисько "Вампір". Мастен Мілімо Ванджала зізнався у вбивстві десяти дітей і висмоктуванні крові принаймні однієї жертви.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вперше чоловік убив, коли йому було всього 16 років. Він нібито викрав 12-річну дівчину і висмоктав її кров.

Кілька тіл жертв Ванджали ще не виявили. Вважається, що він скинув їх у каналізаційні труби.

Автор: Денис Прядко