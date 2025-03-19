Трамп обіцяв оприлюднити ці матеріали ще до вступу на посаду президента.

Національний архів США опублікував понад 80 000 сторінок матеріалів, пов’язані з убивством колишнього президента Джона Кеннеді в 1963 році, про що обіцяв президент США Дональд Трамп ще під час своєї виборчої кампанії, пише Reuters.

Цифрові документи включають, зокрема, PDF-файли раніше засекречених записів. З ними можна ознайомитись на сайті Національного архіву США.

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Зазначається, що багато документів відображають роботу слідчих, з них можна "дізнатися більше про час перебування вбивці Лі Харві Освальда в Радянському Союзі та відстежити його пересування протягом місяців, що передували вбивству Кеннеді в Далласі 22 листопада 1963 року".

"Важливо отримати всю документацію, в ідеалі в невідредагованому вигляді. Але я не очікую нових драматичних викриттів, які якимось фундаментальним чином змінять наше розуміння події", - прокоментував подію історик Гарвардського університету Фредрік Логевалл.

Агентство наводить слова нинішнього міністра охорони здоров'я США Роберта Кеннеді, племінника Джона Кеннеді, який заявив, що вважає Центральне розвідувальне управління причетним до смерті свого дядька. Агентство назвало це звинувачення безпідставним.

Обіцянка Трампа опублікувати документи про вбивство Кеннеді

Як повідомляв раніше УНІАН, ще до інавгурації Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він заявив у січні під час виступу на Capitol One Arena в центрі Вашингтона. Він розповів, що в часи попереднього президенства не оприлюднив повний пакет пов'язаних із вбивством Кеннеді записів, оскільки цього вимагали агентства національної безпеки.

Уже через кілька днів, 23 січня, президент США Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивства Джона Ф. Кеннеді, Роберта Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. В указі йдеться про те, що суспільний інтерес переважає над будь-якою можливою шкоді обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям.

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