Трамп обіцяв оприлюднити ці документи ще під час свого першого президентського терміну, але тоді поступився проханням розвідувального співтовариства.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивства Джона Ф. Кеннеді, Роберта Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

"Через понад 50 років після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого федеральний уряд не оприлюднив усі свої документи, пов'язані з цими подіями, для громадськості. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду. В національних інтересах нарешті оприлюднити всі записи, пов'язані з цими вбивствами, без зволікань", – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Видання Bloomberg зазначає, що Трамп обіцяв оприлюднити ці документи ще під час свого першого президентського терміну, але поступився проханням розвідувального співтовариства тримати більшу частину засекречених матеріалів у таємниці. Трамп знов згадав про свою обіцянку під час передвиборчої кампанії 2024 року.

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В указі, підписаному Трампом в Овальному кабінеті, йдеться про те, що суспільний інтерес переважає над будь-якою можливою шкоді обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям. Тепер протягом 15 днів директор національної розвідки та генеральний прокурор мають представити президенту США план про повне оприлюднення записів щодо смертей Джона Ф. Кеннеді, Роберта Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

Інші укази Дональда Трампа

20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Відтоді він підписав низку указів, зокрема й про закриття південного кордону країни для нелегальних мігрантів.

Також президент США підписав указ, який запускає процес визнання угруповання "Ансар Аллах" (єменських хуситів) терористичною організацією. Указ Трампа було опубліковано на сайті Білого дому.

Раніше він призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 3 місяці. Зазначалося, що допомога буде зупинена до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

У Пентагоні уточнили, що цей указ Трампа не вплине на військову допомогу Україні, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.

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