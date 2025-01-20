Також він хоче оприлюднити дані щодо вбивства Роберта Кеннеді.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що його команда розсекретить документи, пов'язані з вбивствами 35-го президента Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга молодшого.

Як передає CNN, відповідна заява пролунала під час його виступу на Capitol One Arena в центрі Вашингтона. У часи президенства політик не оприлюднив повний пакет пов'язаних із вбивством Кеннеді записів, оскільки цього вимагали агентства національної безпеки:

"Найближчими днями ми збираємося оприлюднити записи, що залишилися, пов'язані з вбивствами президента Джона Кеннеді, його брата Роберта Кеннеді, а також доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого та іншими темами, що становлять великий суспільний інтерес".

Як відомо, Роберт Кеннеді-молодший, якого Трамп обрав новим міністром охорони здоров'я і соціальних служб, є сином колишнього генерального прокурора США Роберта Френсіса Кеннеді. Він загинув у червні 1968 року від кульового поранення.

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Інавгурація Трампа

Як відомо, вже сьогодні ввечері у Вашингтоні обраний президент Сполучених Штатів складе присягу. Захід заплановано на 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Раніше Трамп обіцяв, що після повернення у Білий дім закінчить війну в Україні, "прибере" трансгендерів з армії, шкіл та спорту, а також розпочне найбільшу в історії США операцію з депортації.

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