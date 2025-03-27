Перед початком заходу Зеленський провів переговори з Макроном і Стармером.

У Парижі стартував саміт лідерів країн-союзниць України з так званої "коаліції охочих", повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що в заході беруть участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. президента Румунії, канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

"Коаліція охочих": порядок денний саміту 27 березня

За даними ОПУ, учасники зустрічі обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу.

Відео дня

"Окремо зупиняться на всіх питаннях, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, і механізмах реалізації перших кроків із припинення вогню. Лідери також обговорять перспективу розгортання гарантійних сил в Україні як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив кореспондент Europe Адам Парсонс, переговори будуть зосереджені на трьох речах: стосунки зі США; військова допомога Україні; що станеться, якщо буде припинення вогню.

За його словами, "це важливі переговори з низки причин":

"Просто нечасто можна побачити стільки політичних і дипломатичних лідерів в одному місці".

З присутністю Туреччини, НАТО та України це вже не просто зустріч "лідерів ЄС і Великої Британії", додав Парсонс.

За даними Sky News, перед початком саміту президент України Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном і британським прем'єром Кіром Стармером.

"Коаліція охочих" - актуальне

Нагадаємо, "коаліція охочих" - це група країн-союзниць України, які погодилися допомогти гарантувати стабільний мир після закінчення війни. Серед основних ініціатив - можливе відправлення миротворчого контингенту.

Варто зазначити, що напередодні саміту 27 березня ЗМІ повідомляли, що Європа, схоже, передумала відправляти своїх миротворців в Україну. Зазначалося, що ідея відправки миротворців наштовхнулася на матеріально-технічні та політичні обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: