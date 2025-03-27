Європу за столом перемовин з РФ представлятимуть Британія та Франція, - Зеленський

Ніхто не буде дарувати Путіну українські землі, наголосив президент України.

Українська позиція чітка і вона передбачає присутність Європи за столом перемовин щодо закінчення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за результатами зустрічі з лідерами країн в Парижі.

"Ми не розглядаємо альтернатив, це наша чітка позиція. Європа дуже велика і вона повинна мати чітке представництво за цим столом перемовин. Сьогодні ми всі домовилися, що Європу будуть представляти Франція та Британія. Макрон та Стармер. Я вважаю, що це також важливо. І ми хочемо цей сигнал передати іншим партнерам, безумовно Сполученим штатам Америки. І я думаю, що кожен з таких самітів буде нам більш чітко показувати наші кроки", - сказав він.

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Зеленський додав, що під час зустрічі в Парижі у кожного лідера країни був свій погляд. Однак усіх їх обʼєднувала ідея підтримки та надання гарантій безпеки Україні.

"Дуже важливо, що вони на нашому боці. І стійкі, щоб не здавати інтереси України, поважаючи нашу територіальну цілісність та суверенітет. Не визнаючи юридично жодну з територій, яку Росія окупувала російською. Це також дуже важливо, бо з США ми чули сигнали про ті чи інші компроміси. І тут дуже важливо, щоб була обʼєднана позиція на європейському континенті. Ніхто не буде дарувати ані Путіну, ані Росії наші землі", - додав президент України.

Гарантії безпеки для України - важливі новини

Раніше у США заявляли, що Україна має відмовитися від своїх територій, аби отримати гарантії безпеки. За словами радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Волца, мирна угода між Україною та РФ включатиме угоду про видобуток корисних копалин, а також відмову України від частини своїх територій.

Крім цього, народна депутатка від партії "Слуга Народу", член комітету економічного розвитку Галина Янченко розповіла, що Україна може отримати такі ж гарантії від США, як Ізраїль і Тайвань. За її словами, США ведуть прагматичну зовнішню політику, і сьогодні - особливо цього не приховують.

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