Чоловіку було 26 років. Він служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

У Туреччині помер український моряк, який кілька тижнів провів у комі після того, як на вантажному судні начебто випив засіб для дезінфекції.

Про це повідомляє видання Milliyet.

Інцидент стався 28 листопада на вантажному судні, яке перебувало біля берегів Самсуна. Українець нібито спершу випив горілку, а потім засіб для дезінфекції.

Читайте такожУ Туреччині шукають рідних українки, яка померла від серцевого нападу: жінка була без документів (відео)Його ушпиталили до міської лікарні. Згодом моряк впав у кому. Спроби врятувати чоловіка, на жаль, були марними. 12 грудня він помер в реанімації.

Як зазначає видання, 26-річний українець служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії померла українка, яка зірвалася зі скелі під час селфі.

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Автор: Марта Гичко