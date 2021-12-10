В Міноборони вважають такі дії РФ відкритою провокацією.

Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

​Зокрема, наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.​

​"Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. ​Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро"", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у ФСБ РФ заявили про рух українського корабля у напрямку Керченської протоки, який нібито "створює загрозу безпеці мореплавання".

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що український корабель перебував в Азовському морі на законних підставах. За його словами, пошуково-рятувальне судно виконувало свою роботу без озброєння.

У Посольстві США вважають незаконні обмеження Росією судноплавства в Азовському морі актом агресії проти України.

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Захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада 2019 року РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни "угробили" українські судна, зняли навіть "плафони, розетки й унітази". Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у справі проти РФ щодо акту агресії у Керченській протоці протягом 2022-2023 року.

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня 2021 року почав слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден.

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Автор: Віталій Саєнко