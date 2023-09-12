Повідомляється, що він рушив у другій половині дня.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сів на спецпотяг із Пхеньяну, він прямує до Російської Федерації.

Про це повідомили у Центральному інформаційному агентстві Кореї. У другій половині дня 10 вересня він виїхав з міста приватним поїздом. Його супроводжують ключові керівники партії, уряду і збройних сил країни.

Тим часом речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер повідомив, що вони будуть уважно стежити за результатами зустрічі Путіна та Кім Чен Ина. "Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - цитує його Укрінформ.

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Міллер запевняє, що вони не послаблять санкційний тиск на обидві країни, а також можуть застосувати нові, якщо це буде необхідно. Про ефективність цього тиску свідчить те, що Путіну доводиться благати про допомогу і Північну Корею, додав він.

Зустріч Кім Чен Ина з Путіним: що відомо

У ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР планує зустрітися з Путіним у Владивостоці в період з 10 по 13 вересня. У Кремлі візит підтвердили лише вчора, зазначивши, що його запросив до Росії російський диктатор.

За даними української розвідки, під час зустрічі Путін проситиме у Кім Чен Ина снаряди і боєкомплект для російських артилерійських систем.

Вчора вдень російські пропагандистькі ЗМІ повідомили, що Путін прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі.

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