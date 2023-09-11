Скоро лідер КНДР і російський диктатор зустрінуться, повідомили в Кремлі.

Російський диктатор Володимир Путін запросив до РФ лідера КНДР Кім Чен Ин.

Очільник КНДР скоро здійснить візит до Росії, повідомив офіційний Telegram-канал Кремля, який називається "Кремль. Новости".

"На запрошення... Путіна голова державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин найближчими днями відвідає Росію...", - наголошується на каналі.

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Кім Чен Ин їде в Росію - що повідомлялося раніше

11 вересня ЗМІ писали, що розкішний бронепоїзд лідера КНДР вже почався рухатися у напрямку до російського Владивостока. Журналісти з'ясували, що Кім Чен Ин і Володимир Путін можуть зустрітися 13 вересня.

11 числа також стало відомо, що російський диктатор прибув у Владивосток, щоб взяти участь у "Східному економічному форумі", і буде перебувати в цьому місті два дні.

Агентство Bloomberg дізналося, що, якщо РФ і КНДР домовлятися про співпрацю у військовій сфері, то поставки боєприпасів російській стороні навряд чи будуть вирішальними в короткостроковій перспективі, але полегшать росіянам продовження війни з Україною на виснаження.

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