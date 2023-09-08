Вони проситимуть більше, ніж отримають, упевнений Юсов.

Російський дикатор Володимир Путін під час візиту до Владивостока лідера Північної Кореї КІм Чен Ина проситиме у нього снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав журналістам. Зокрема, у нього запитали, чи є інформація, про які види озброєння президент РФ Володимир Путін проситиме під час зустрічі з лідером КНДР.

"Так, таке розуміння звичайно є. Не всі домовленості обговорені. У більшості випадків те, що просить Росія та на що розраховує російський диктатор і російський режим, не задовольняється навіть тими державами і урядами та режимами, які підтримують комунікацію із світовим ізгоєм, яким сьогодні є Російська Федерація. Тому, проситимуть більше, ніж отримають", - сказав Юсов.

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Водночас, за його словами, Путін проситиме снаряди та боєкомплект для артилерійських систем.

Візит Кім Чен Ина у Росію

Як повідомляв УНІАН, Кім Чен Ин збирається приїхати до Путіна. Востаннє північнокорейський лідер приїздив до Росії аж 4 роки тому.

Зустріч, найімовірніше, відбудеться у Владивостоці на Східному економічному форумі - триватиме він з 10 по 13 вересня. Кім Чен Ин, як пише американська преса, надто занепокоєний своєю безпекою, тож має прибути на власному бронепотязі.

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