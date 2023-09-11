Корейська зброя може виграти Путіну час, аби розширити власне виробництво зброї.

Поставки зброї з КНДР можуть дозволити Росії посилити артилерійські обстріли на фронті, але, ймовірно, їх буде недостатньо, щоб змінити хід війни. Про це пише Bloomberg, аналізуючи можливу зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з Володимиром Путіним.

Видання зазначає, що Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерійських снарядів та реактивних боєприпасів до зброї радянських часів, яку Росія використовує для невибіркових нападів на Україну.

"Поставки боєприпасів з Північної Кореї навряд чи будуть вирішальними в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження", — сказав Теренс Реріг, професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США.

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Він зазначив, що значною частиною стратегії Путіна є сподівання "пересидіти" Україну і підтримку Заходу, яку вона отримує. На думку експерта, додаткові боєприпаси дають Путіну змогу продовжувати цю стратегію. Боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, давши її власній промисловості шанс наздогнати потреби фронту.

Експерти припускають, що в першу чергу Росія потребує артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм, а також реактивних снарядів калібру 122 мм. Оскільки Північна Корея перебуває під жорсткими санкціями і не має доступу до сучасних технологій, її протитанкові ракети, які теж є на озброєнні, можуть не відповідати реаліям сучасної війни, зазначає Bloomberg.

Північна Корея також є однією з небагатьох країн із великими запасами танків радянської епохи, які Москва використовує у війні проти України, таких як Т-54 і Т-62. Пхеньян може постачати запчастини до цих машин, каже експерт зі зброї Йост Оліманс.

Натомість Пхеньян намагатиметься отримати від Росії технології для будівництва атомного підводного човна та створення супутника-шпигуна.

Можлива зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Як писав УНІАН, днями стало відомо про плани Кім Чен Ина відвідати Росію для зустрічі з російським колегою-диктатором Володимиром Путіним. Поки що офіційно ці плани остаточно не були підтверджені, але ймовірно, зустріч таки відбудеться.

ЗМІ дізналися, що основною темою розмови двох диктаторів буде питання постачання корейської зброї в Росію, аби та могла і далі нищити українські міста та села. У відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також оплату у валюті.

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