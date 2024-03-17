На думку журналістів, ядерне роззброєння КНДР зараз неможливе.

Сполучені штати мають діяти стосовно Північної Кореї, поки ще не пізно, адже її лідер Кім Чен Ин шукає війни. Небезпечно вірити, що це абсурд, як колись наївно подумав світ щодо Путіна, пишуть журналісти The New York Times.

"Після закінчення холодної війни здається, що всі формули, від погрози війною до обіцянки миру, були випробувані. І все ж, незважаючи на те, що на неї накладено більше санкцій, ніж будь-яку іншу країну, Північна Корея розробила ядерний арсенал. Він налічує приблизно 50 боєголовок і складні ракети, які теоретично можуть доставити цю зброю до цілей у континентальній частині Сполучених Штатів", - стверджує видання.

Журналісти відзначають, що Кім відмовився налагоджувати стосунки між Північною Кореєю та Сполученими штатами. Натомість Пхеньян почав загравати з Москвою. На думку видання, таким чином Кім може почати готуватися до власної війни.

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"Це може здатися абсурдним, навіть самогубним, щоб пан Кім шукав війни. Але багато людей в Україні сумнівалися, що пан Путін почне повне вторгнення, аж до тих пір, поки ракети не почали падати в лютому 2022 року, а ХАМАС повністю застав Ізраїль зненацька в жовтні", - нагадують журналісти.

Видання пояснює, що стратегія США, яка полягала в економічному тиску на КНДР з вимогою ядерного роззброєння, виявилася недієздатною. Саме роззброєння Північної Кореї зараз не є можливим, вважає автор. То ж США має почати дипломатичну співпрацю з країною, а не віддалятися від ядерної держави.

"Сполучені Штати повинні бути реалістами. Світ дуже відрізняється від того, коли Сполучені Штати, Китай, Росія, Японія та дві Кореї зібралися разом у 2000-х для переговорів щодо денуклеаризації (ядерного роззброєння – УНІАН) Північної Кореї. Країна зараз є грізною ядерною державою, а її лідер звучить дедалі войовничіше. Президенту потрібно запустити колеса дипломатії, поки не пізно", - підсумовує видання.

Північна Корея в центрі уваги - що треба знати

Раніше Північна Корея показала артилерійські навчання своїх військових, на який був особисто присутній лідер КНДР Кім Чен Ин. На думку The Times, лідер КНДР таким чином посилює свою військову риторику.

Крім того, днями стало відомо, що російський вантажний літак, який перебуває під санкціями США, приземлився в Пхеньяні. Цей політ викликав побоювання з приводу незаконних поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

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