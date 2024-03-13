Російські вантажні літаки здійснюють загадкові рейси до Північної Кореї

Російський вантажний літак, що перебуває під санкціями США, цього тижня приземлився в Пхеньяні. Цей політ викликав побоювання з приводу незаконних поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

Видання Bloomberg пише, що пов'язаний із російськими військовими літак Іл-76ТД вилетів із Шанхая в понеділок, 11 березня, і зробив різкий поворот у бік Північної Кореї. Літак вилетів у Тяньцзінь, на південний схід від Пекіна, а у вівторок вирушив до Москви.

При цьому зазначено, що на комерційних супутникових знімках, на яких видно російський вантажний літак на землі в Пхеньяні, немає. Водночас зазначено, що борт перебував там протягом кількох годин, що дало робітникам достатньо часу для розвантаження і навантаження вантажу.

Відео дня

Зазначається, що бортовий номер літака збігається з номером вантажного літака Іл-76ТД, на який Мінфін США наклав санкції в січні 2023 року, коли він вдався до дій щодо "послаблення здатності Російської Федерації вести війну проти України".

Хоча невідомо, що могло бути на борту літака, польоти військових літаків між Росією і Північною Кореєю були рідкісними останніми роками, і експерти з озброєнь вважають, що вони пов'язані з передачею північнокорейської зброї президенту Володимиру Путіну у війні проти України.

Минулого року увагу привернули два рейси, відстежені FlightRadar24, зокрема російський військовий VIP-літак, який приземлився в Пхеньяні за кілька днів після того, як міністр оборони Сергій Шойгу вирушив до північнокорейської столиці. Ще один російський військовий VIP-літак приземлився в Пхеньяні у вересні, викликавши побоювання, що він перевозив чиновників для укладення угод з продажу зброї.

Північна Корея і Росія не прокоментували жодного з цих рейсів і відкинули звинувачення США, Японії, Південної Кореї та інших країн у постачанні зброї.

Після цих польотів супутникові знімки показали, що морське сполучення між колись спокійним північнокорейським портом Наджін біля кордону з Росією і Дунаєм, колишньою радянською базою підводних човнів, що розташована приблизно за 180 кілометрів, активізувалося. Білий дім надав знімки, на яких, за його словами, видно, що зброю відправляють цим маршрутом і доставляють за тисячі миль на склад у російському місті Тихорецьку для використання проти України.

Минулого місяця міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Північна Корея відправила в Росію контейнери, в яких може зберігатися до 3 мільйонів артилерійських снарядів. Це може дозволити Путіну продовжувати війну проти України в міру того, як запаси боєприпасів у Києві будуть виснажуватися.

За його словами, в обмін на боєприпаси і балістичні ракети Росія поставляє Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, що використовуються у виробництві зброї. За його словами, продовольча допомога допомогла Кіму стабілізувати ціни на товари першої необхідності, а якщо постачання зброї збільшиться, то Росія відправить Кіму ще більше військових технологій, що збільшить здатність Пхеньяну загрожувати регіону.

В останні кілька тижнів морська торгівля, можливо, ненадовго сповільнилася. Одне із суден, названих США такими, що беруть участь у торгівлі і підпадають під санкції американського казначейства, - російське вантажне судно "Ангара" - схоже, перебуває в сухому доці в Китаї для ремонту, як показують дані морського стеження.

Супутникові знімки, зроблені в неділю, показали, що інше російське вантажне судно, яке, як припускають, вирушило на ремонт, - "Леді Р" - повернулося в порт Північної Кореї.

Північнокорейські ракети в Росії - що відомо

Восени 2023 року в російських окупантів почали з'являтися снаряди північнокорейського виробництва. За оцінками аналітиків, Росія отримала щонайменше мільйон корейських снарядів, а можливо, й більше. Також Росія отримала деяку кількість балістичних ракет із КНДР.

Крім того, кілька російських суден з осені 2023 року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак уже три тижні ці перевезення не здійснюються.

Своєю чергою офіцер Служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України Олександр Олехнович пояснив, чому наразі неможливо назвати точні дані щодо застосування російськими окупантами боєприпасів з Північної Кореї.

Вас також можуть зацікавити новини: