Кім "висловив глибоке задоволення" тим, що підрозділи "повністю готові до постійної мобілізації для боїв".

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спостерігав за артилерійськими навчаннями північнокорейських військових. Державне ЗМІ Пхеньяну KCNA повідомило в п'ятницю, що в навчаннях брали участь підрозділи, які перебувають на відстані пострілу від "ворожої столиці", маючи на увазі Сеул, і додало, що вони "виконували важливі військові завдання зі стримування війни".

Як пише The Times, артилерійські навчання в четвер були спрямовані на підвищення боєготовності та реального військового потенціалу, додає KCNA. Спостерігаючи за навчаннями в четвер, Кім "висловив глибоке задоволення" тим, що підрозділи "повністю готові до постійної мобілізації для битв", йдеться в повідомленні.

Кім закликав військових продовжувати підготовку, щоб артилерійські підрозділи могли "взяти ініціативу у свої руки, завдаючи нещадних і швидких ударів у момент вступу в реальну війну". У доповіді йдеться: "Він наголосив на необхідності підготовки всіх артилеристів усієї армії як експертів у галузі артилерійського бою... І поставив важливі завдання щодо завершення артилерійської підготовки до війни".

Відео дня

Можливість ескалації на Корейському півострові - деталі

Раніше цього тижня Північна Корея заявила, що Сеул і Вашингтон заплатять "високу ціну" за масштабні військові навчання, відомі як "Щит свободи", що розпочалися в понеділок, і закликала союзників припинити "божевільні військові навчання".

Сін Вон Сок, міністр оборони Південної Кореї, відвідав напередодні столичне командування оборони і наказав дати рішучу відповідь у разі провокацій з боку Північної Кореї. Цього року Пхеньян оголосив Південну Корею своїм "головним ворогом", розпустив агентства, що займаються питаннями возз'єднання і взаємодії, і пригрозив війною через "навіть 0,001 мм" територіального порушення.

Вас також можуть зацікавити новини: