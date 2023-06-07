Незважаючи на наказ, офіційні особи на місцях поки не змогли знайти відповідного рішення в ситуації, що склалася.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заборонив жителям країни здійснювати суїцид і прирівняв його до "зради соціалізму".

Лідер КНДР доручив розробити механізми заборони самогубств, повідомляє Mirror.

За даними джерел в КНДР, кількість суїцидів серед громадян Північної Кореї зросла на 40 відсотків порівняно з минулим роком.

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"У Північній Кореї багато внутрішніх хвилювань через важке життя людей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що незважаючи на наказ, офіційні особи на місцях поки не змогли знайти відповідного рішення в ситуації, що склалася.

Ситуація у КНДР - останні новини

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів, щоб значно розширити арсенал країни. Він заявив, що його програма озброєнь спрямована на захист країни.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від розладу сну, і вони спостерігають за ним на предмет потенційно посилюється залежності від алкоголю і нікотину.

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