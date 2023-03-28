Лідер Північної Кореї перевірив нові тактичні ядерні боєголовки, називаючи свою програму озброєнь оборонною.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів, щоб експоненційно розширити арсенал країни. Він заявив, що його програма озброєнь спрямована на захист країни.

У вівторок Кім Чен Ин вперше оглянув нові тактичні ядерні боєголовки під назвою Hwasan-31s. Близько 10 ядерних боєголовок були показані поряд з балістичними ракетами малої дальності та крилатими ракетами дальньої дії, пише The Wall Street Journal.

Лідер КНДР також ознайомився з планами ядерної контратаки та був проінформований про систему управління ядерною зброєю під назвою Haekbangashoe, що означає "ядерний тригер".

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"Тільки тоді, коли ми ідеально підготуємо здатність використовувати ядерну зброю в будь-який час і з будь-якого місця, ми гарантуємо, щоб нам ніколи не довелося використовувати ядерну зброю", - сказав Кім Чен Ин.

Він закликав своїх вчених-ядерників збільшити виробництво збройового розщеплюваного матеріалу, який використовується для виготовлення ядерних бомб. Згідно з опублікованою минулого року міністерством оборони Південної Кореї документацією, Північна Корея збільшила свої запаси плутонію до 154 фунтів у 2022 році (приблизно 69,85 кг, - УНІАН), додавши 44 фунти з 2020 року (приблизно 19,95 кг, - УНІАН).

Ядерні боєголовки, які Північна Корея продемонструвала у вівторок, можуть бути макетами, які показують, що режим планує розробити боєголовки, які можна встановити на різноманітні ракети, сказав Ян Ук, військовий експерт Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі. Він зазначив, що поки занадто рано визначати, якими можуть бути можливості боєголовок.

Північна Корея успішно випробувала ракети малої та дальньої дії та різноманітні пускові платформи, зокрема підводні човни та потяги. "Боєголовки є останнім кроком, що доводить можливості розгортання ракет, здатних нести ядерну зброю", - сказав Ян Ук. Він додав, що раніше, після демонстрації ядерних боєголовок, Північна Корея провела ядерне випробування, щоб оцінити вибухову потужність своєї зброї.

Випробування зброї Північною Кореєю

Офіційні особи США та Південної Кореї з минулого року заявляли, що Північна Корея готова провести ще одне ядерне випробування. Останніми тижнями Пхеньян активізував випробування зброї у відповідь на військові навчання США та їхніх союзників. Зокрема, Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності та показала новий підводний безпілотник, який, як вона стверджує, може нести ядерну збюрою.

Згідно з повідомленням північнокорейских ЗМІ, дві ракети малої дальності, запущені в понеділок, були частиною тренувань, що імітували тактичні ядерні атаки. У випробуваннях використовувалися макети ядерних боєголовок, які вибухнули в повітрі.

Минулого тижня КНДР заявила, що її підводний безпілотник також підірвав імітацію боєголовки, загрожуючи створити "радіоактивне цунамі". У понеділок військові Південної Кореї заявили, що підводний дрон все ще перебуває на ранніх стадіях розробки, і що Пхеньян перебільшує його можливості.

Американський ядерний авіаносець USS Nimitz прибув у вівторок у порт Південної Кореї Пусан, демонструючи силу проти Північної Кореї. Вашингтон і Сеул проводять спільні навчання з висадки десанту до 3 квітня. У коментарі, опублікованому у вівторок, Північна Корея знову засудила спільні військові навчання, звинувативши США у руйнуванні миру та стабільності в регіоні.

Північна Корея зосереджується на згуртуванні внутрішньої підтримки своєї ядерної та ракетної програми, при тому державні ЗМІ повідомляють про сотні тисяч північнокорейців, які записуються на військову службу, і виправдовують нарощування озброєнь як засіб для захисту від сил США та Південної Кореї, сказала Лі Хо Рюн, військова дослідниця Північної Кореї з Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі.

"Національна підтримка його ядерної та ракетної програми допомагає Кіму зміщувати увагу з економічних проблем і нестачі продовольства", - сказала Лі.

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