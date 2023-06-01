Тим часом, тяжке становище північнокорейців погіршилося через зростаючу нестачу продовольства та стрибок цін на зерно до найвищого рівня.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від розладу сну, і вони спостерігають за ним на предмет залежності від алкоголю і нікотину, котра потенційно посилюється.

Як повідомила законодавцям Національна служба розвідки, влада Північної Кореї "інтенсивно" збирає закордонну медичну інформацію про високопосадовців, які страждають безсонням, у тому числі дані про ліки, що використовуються для її лікування, такі як Золпідем. Про це пише Bloomberg.

Як розповів журналістам депутат від правлячої в Південній Кореї "Партії народної влади" і секретар парламентського комітету з розвідки Ю Сан Бом, Північна Корея нещодавно імпортувала велику кількість іноземних сигарет від таких брендів, як Marlboro і Dunhill, а також високоякісні закуски, які традиційно подаються з алкоголем. Він додав, що аналіз Кіма Чен Ина, проведений штучним інтелектом, показує, що той важить близько 140 кг.

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Тим часом, тяжке становище північнокорейців погіршилося через зростаючу нестачу продовольства і стрибок цін на зерно до найвищого рівня відтоді, як Кім Чен Ин прийшов до влади, зазначив Ю Сан Бом. Він додав, що також збільшилася кількість злочинів, самогубств і смертей від голоду.

Нагадаємо, раніше в середу Північна Корея не змогла запустити супутник на орбіту, але пообіцяла найближчим часом відновити зусилля. Інцидент викликав помилкове попередження уряду Сеула, що викликало паніку. Розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило законодавцям, що Кім Чен Ин, імовірно, спостерігав за запуском, і що супутник здатний виконувати лише елементарні розвідувальні завдання.

Кім Чен Ин схуд

Як повідомляв УНІАН, ще влітку 2021 року населенню Північної Кореї заборонили обговорювати зовнішність диктатора після його схуднення.

Пізніше восени з'явилася інформація, що за останні два роки північнокорейський диктатор Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів. Тоді представники південнокорейської розвідки повідомили, що в Кім Чен Ина немає проблем зі здоров'ям, про які часто писали в ЗМІ. У Сеулі також вважали, що комуністичний режим попрацював над створенням нового іміджу лідера КНДР.

А під кінець 2021 року стало помітно, що лідер КНДР продовжував стрімко втрачати вагу. Зміни в зовнішності диктатора місцева влада і ЗМІ пов'язали з наслідками "страждань" лідера країни.

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