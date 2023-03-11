Це сталося після чергового запуску балістичної ракети в четвер, 9 березня.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав військовим активізувати навчання для стримування і реагування на "справжню війну", якщо це знадобиться.

Як повідомило видання Reuters, заява прозвучала після того, як голова держави в п'ятницю, 10 березня, проконтролював навчання з вогневого нападу. За словами Кім Чен Ина, тренування довели можливості Північної Кореї.

У четвер, 9 березня, КНДР здійснила пуски балістичних ракет біля свого західного узбережжя. За оцінками військових Південної Кореї, північний сусід міг зімітувати кілька ударів, скоєних з одного району. Північнокорейське інформаційне агентство KCNA опублікувало фотографії з навчань. Судячи зі знімків, КНДР використала шість балістичних ракет.

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У той же час президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея активізує спільні військові навчання з США. Держави посилять планування і стримування проти ядерних і ракетних загроз з боку КНДР.

"Ми створимо переважний потенціал реагування та позицію відплати", — сказав Юн на церемонії введення в стрій випускників військово-морської академії в південно-східному місті Чханвон. Він також додав, що ситуація з безпекою навколо Корейського півострова "серйозніша, ніж будь-коли".

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КНДР здійснила пуски ракет напередодні великомасштабних військових навчань США і Південної Кореї, які отримали назву "Щит свободи". Північна Корея засуджує ці спільні тренування союзників і називає їх репетицією вторгнення.

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон 9 березня заявила, що збиття хоча б однієї ракети під час випробувань буде розглядатися, як оголошення війни.

А в кінці лютого Кім Йо Чжон пригрозила збільшити кількість випробувань ракет, якщо США і Південна Корея не припинять проводити спільні навчання.

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