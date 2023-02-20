У КНДР раніше попереджали про "безпрецедентно жорстку реакцію" на навчання Вашингтона і Сеула.

Північна Корея у понеділок, 20 лютого, запустила дві балістичні ракети у води біля східного узбережжя Корейського півострова. Сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила, що ракет буде більше, якщо США не припинять військові навчання з Південною Кореєю.

За інформацією видання CNN, високопоставлений чиновник КНДР Кім Е Чжон заявив, що "частота використання Тихого океану в якості полігону залежить від характеру дій американських військових".

Варто відзначити, що сьогоднішні ракетні випробування були другими за три дні - в суботу Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету, третє подібне випробування менш ніж за рік.

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У свою чергу США провели в неділю, 19 лютого, окремі навчання з Південною Кореєю і Японією, що Північна Корея розцінила як провокацію. Очікується, що наступного місяця союзники проведуть військові навчання на Корейському півострові.

У п'ятницю Північна Корея попередила про "безпрецедентно жорстку реакцію" на ці навчання, якщо вони продовжаться.

За оцінками Міністерства оборони Японії, обидві північнокорейські ракети були випущені в понеділок близько 7:00 за місцевим часом і впали в Японське море, "на схід від Корейського півострова, за межами виключної економічної зони Японії".

Перша ракета пролетіла близько 400 кілометрів на максимальній висоті близько 100 кілометрів, а друга ракета була запущена приблизно через 10 хвилин на максимальній висоті близько 50 кілометрів і пролетіла близько 350 кілометрів.

У Північній Кореї назвали ці пуски "навчаннями надвеликих реактивних систем залпового вогню, які є засобом тактичної ядерної атаки".

Ракетна загроза з боку КНДР - що відомо

Північна Корея вкладає величезні гроші в свої ракетні програми і часто проводять випробування в Тихому океані, викликають занепокоєння сусідніх країн.

У листопаді 2022 року Пхеньян випробував ядерну ракету, яка нібито здатна вражати цілі в США. При цьому в Сеулі заявили, що північнокорейські ракети досить повільні, щоб їх можна було перехопити.

При цьому лідер КНДР постійно погрожує застосувати ядерну зброю проти США та Південної Кореї.

19 лютого в Пхеньяні зізналися, що напередодні провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасонпхо-15".

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