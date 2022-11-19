Рішення Кім Чен Ина з'явитися на запуску ракети зі своєю дочкою, можливо, було способом показати, що його ядерна програма буде справою кількох поколінь.

Вчора відбулася перша публічна поява дочки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яку, ймовірно, звуть Джу-Е.

Як пише The New York Times, Кім Чен Ин, про сім'ю якого мало що відомо, взяв дочку на випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як зазначило видання, на Заході по запуску найбільшої балістичної ракети, лідер країни Кім Чен Ин з'явився разом з дружиною Рі Соль Чжу і молодою дівчиною, яку ніколи раніше не бачили на публіці.

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На серії знімків від Державного інформаційного агентства видно, як дівчина йде за руку з Кім Чен Ином, одягнена в білий пуховик, чорні штани і червоні класичні туфлі, з волоссям, зібраним в хвіст.

(Фото можна переглянути тут).

Вона - дочка Кім Чен Ина, підтвердили державні ЗМІ Північної Кореї. Кім Чен Ин був присутній на запуску "зі своєю улюбленою дочкою і дружиною", йдеться в повідомленні ЗМІ. Її фотографії з'явилися на другій сторінці Rodong Sinmun - головної державної газети Північної Кореї, де зазначалося, що це був відмінний день для лідера країни, щоб показати дочку світу і північнокорейському народу.

Кім Чен Ин разом з дочкою спостерігали, як ракету доставили на гігантській військовій вантажівці до місця запуску, а потім здійснили пуск.

Нагадаємо, напруженість на Корейському півострові почала зростати в 2017 році, коли Північна Корея випробувала три міжконтинентальні балістичні ракети і провела ядерне випробування. ООН ввела санкції, і Пхеньян на час припинив випробування ядерної зброї і ракет великої дальності. Цього року КНДР запустила рекордну кількість ракет.

Що відомо про сім'ю Кім Чен Ина

Мало що відомо про правлячу сім'ю Північної Кореї. Жодна людина не повідомляла, що коли-небудь бачила когось із інших дітей. Але представники південнокорейської розвідки вважають, що з моменту таємного укладення шлюбу у лідера країни і його дружини народилося троє дітей: син, дочка, а стать третьої дитини залишається невідомою.

Однак державні ЗМІ Північної Кореї не розкрили ні імені, ні віку дівчинки на фотографіях. Але дослідники, які вивчають Північну Корею, кажуть, що її ім'я, швидше за все, Кім Чжу Е і що вона, ймовірно, друга дитина Кім Чен Ина.

Раніше Північна Корея ніколи не повідомляла про існування дочки лідера країни, хоча його дружина була помічена вагітною, коли з'явилася на державному телебаченні в 2012 році.

Рішення Кім Чен Ина з'явитися на запуску ракети зі своєю дочкою, можливо, було способом показати, що його ядерна програма буде справою кількох поколінь.

"Вони збираються зберегти свої ядерні сили в довгостроковій перспективі", - сказав в інтерв'ю Анкіт Панда, експерт з ядерної енергії Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Запуски ракет Північною Кореєю

2 листопада 2022 року КНДР запустила ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо. У свою чергу Сеул випустив три ракети класу "Повітря-земля", які впали приблизно на такій же відстані за Північною обмежувальною лінією.

12 жовтня Північна Корея провела чергові ракетні випробування, запустивши дві стратегічні крилаті ракети великої дальності. Як повідомили північнокорейські ЗМІ, запуском ракети керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

19 листопада в мінстерстві оброни Японії заявили, що нова північнокорейська ракета може долетіти до США.

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