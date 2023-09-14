Коли саме станеться візит-відповідь, наразі не знають навіть у Кремлі.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин запросив свого колегу Володимира Путіна відвідати Пхеньян у "зручний час" на що отримав згоду. Про це повідомляє державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

"Товариш Кім Чен Ин поважно запросив президента Путіна відвідати з візитом КНДР у будь-який зручний для нього час. Президент із задоволенням прийняв запрошення та ще раз висловив готовність незмінно продовжувати історію та традиції російсько-корейської дружби", – йдеться у повідомленні.

Коли саме може відбутися поїздка Путіна до Північної Кореї, наразі невідомо. Кремлівський спікер Дмитро Пєсков у коментарях російським ЗМІ повідомив, що зараз візит у відповідь не планується. Однак він зазначив, що РФ та КНДР планують створити міжурядову комісію, але подробиці він не навів.

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У той же час депутат Держдуми Казбек Тайсаєв повідомив, що цієї осені Пхеньян відвідає делегація російського парламенту.

Візит Кім Чен Ина до Росії – останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. Перед зустріччю світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма снаряди для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Газета The New York Times наводить дві ймовірні причини, чому диктатори і словом не обмовились про те, що усі вважали головною метою їхньої зустрічі. Перша причина полягає в тому, що подібна угода порушила б числені резолюції ООН, за які сама ж Росія і голосувала. Друга причина – це розуміння того, що Південна Корея у відповідь почне надсилати свою зброю Україні.

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