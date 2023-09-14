Північнокорейський диктатор підняв келих за здоров'я Володимира Путіна.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні".

"Російська армія і народ, безумовно, здобудуть велику перемогу в священній боротьбі за покарання великого зла, що претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії", - сказав Кім, перш ніж підняти тост за здоров'я Путіна, за перемогу "великої Росії", за корейсько-російську дружбу і здоров'я всіх присутніх, передає Reuters.

Цікаво, що під час офіційного обіду Путін також підняв тост "за зміцнення дружби між Росією та КНДР, благополуччя та процвітання народів країн та за здоров'я товариша Кіма".

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Візит Кім Чен Ина до Росії

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прибув у Росію на переговори з Путіним. Кремлівський ватажок повів колегу на космодром і показав ракети.

Росія зацікавлена отримати від Північної Кореї артилерійські снаряди калібрів 122 і 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри.

У свою чергу Пхеньян сподівається отримати в оплату за снаряди російські технології будівництва атомних підводних човнів і космічні технології для запуску супутників.

Сьогодні вранці Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети у води біля свого східного узбережжя на тлі візиту Кім Чен Ина в Росію. Відзначається, що ймовірно, Кім вирішив показати Путіну свою військову міць перед початком переговорів.

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