Резонанс, що викликала зустріч двох диктаторів, спричинений саме очікуваннями такої угоди.

Практичний результат візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії і його зустрічі з Володимиром Путіним залишився незрозумілим. Обидва диктатори не зробили жодних підсумкових заяв, офіційного комюнике теж не опубліковано, зазначає CNN.

Зустріч Путіна та Кіма спричинила в світі широкий резонанс через загальні очікування, що диктатори домовляться про масштабні поставки корейської зброї в РФ для війни в Україні. Однак все, що отримала громадськість від цього візиту – це кілька протокольних відеозйомок із зустрічі диктаторів, під час яких вони роздавали одне одному компліменти.

"Путін і Кім потиснули руки на космодромі "Східний" в Амурській області Росії; північнокорейського лідера підвезли на російському лімузині Путіна Aurus; і Кім підняв тост за свого колегу, пообіцявши, що Росія покарає "злі сили" – слова диктатора, які, здавалося, схвалювали жахливу, виснажливу війну Путіна проти України", – зазначає CNN.

Відео дня

Оскільки Путін та Кім не давали прес-конференції, не опублікували хоча б якогось змістовного комюніке та навіть побіжно не згадали про укладання будь-яких двосторонніх угод, реальні наслідки зустрічі залишаються незрозумілими.

Як зазначає CNN, якщо Росія таки почне поставляти КНДР ракетно-космічні технології в обмін на артилерійські снаряди, тоді весь світ потенційно може отримати ширші глобальні наслідки російського вторгнення в Україну, ніж це було досі.

"Зближення двох держав-ізгоїв може відбуватися несподіваним і небезпечним чином", – попереджає видання.

Візит Кім Чен Ина до Росії – що відомо

Як писав УНІАН, напередодні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прибув до Росії, де зустрівся зі своїм "колегою" Володимиром Путіним. Візит обмежився сусіднім із Кореєю далекосхідним регіоном РФ. Зокрема обидва диктатори відвідали російський космодром та подивилися на ракетні технології.

Ще до цього візиту ЗМІ повідомляли, що основною метою зустрічі мають стати переговори щодо обміну військовими ресурсами та технологіями. Зокрема Росія зацікавлена отримати від Північної Кореї артилерійські снаряди калібрів 122 та 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри. Натомість корейцям потрібні російські технології будівництва атомних підводних човнів та космічні технології для запуску супутників.

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