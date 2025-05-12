Наразі лише два члени ЄС не входять у цю зону - Ірландія та Кіпр.

У 2026 році Кіпр приєднається до Шенгенської зони. Уряд країни планує завершити всі технічні підготовки до кінця 2025-го.

Як передає Cyprus Mail, із такою заявою виступив президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс. За його словами, це стане стратегічно важливим рішенням як для самої країни, так і для Європейського Союзу. Він очікує, що Європарламент також "зробить свій внесок".

Після зустрічі з Христодулідісом очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що вони завжди будуть поруч з Кіпром та активно підтримуватимуть цю країну.

Відео дня

Шенгенська зона - це простір без внутрішніх кордонів, який дозволяє вільне пересування людей між країнами-учасницями, без необхідності проходити паспортний контроль на внутрішніх межах. Це один із ключових елементів європейської інтеграції.

Шенгенська зона

Станом на 2025 рік повноправними членами Шенгенської зони є 29 країн. Із них 22- це держави-члени Європейського Союзу, а ще 4 країни (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн) входять до Шенгену, хоча не є частиною ЄС.

У 2023-2024 роках до Шенгену повністю приєдналася Хорватія, ставши 29-ю державою в цьому просторі. Останніми були Румунія та Болгарія.

Як відомо, Кіпр має кілька серйозних перешкод, що ускладнюють його повноцінне приєднання до Шенгенської зони, попри те, що країна є членом ЄС ще з 2004 року. Йдеться не про технічні, а переважно політичні та територіальні проблеми.

Так, країна фактично поділена на дві частини: південну (міжнародно визнана Республіка Кіпр) та північну (так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру). Між ними - буферна зона під контролем ООН.

Участь у Шенгенській зоні потребує єдиного й контрольованого прикордонного режиму, якого Кіпр наразі не має на всій території. Крім того, через зелений кордон існують неофіційні або слабо контрольовані шляхи перетину, які можуть бути використані для нелегального в’їзду до ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: