Відтепер у громадян цих країн не буде зайвих проблем під час перетину кордону.

З 1 січня 2025 року Болгарія і Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони. Про це повідомляється в Facebook Європарламенту.

Зазначається, що відтепер громадяни цих країн будуть позбавлені перевірок при переїзді через сухопутні кордони з будь-якою країною Європейського Союзу.

Як відомо, прикордонні перевірки авіа- та морських перельотів між Болгарією та Румунією скасували ще у березні 2024 року.

Відео дня

"Ласкаво просимо в Шенген, Болгарію та Румунію. ... Сьогодні ми вітаємо повноправних учасників найбільшої зони безкоштовних подорожей у світі", - йдеться у повідомленні.

Приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Як повідомляв УНІАН, переговори про вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони розпочалися ще 13 років тому. При цьому країни розпочали процес "возз'єднання" з Шенгенською зоною ще у 2005 році, за два роки до того, як офіційно стали членами Євросоюзу.

Саму заявку на приєднання до Шенгену Румунія та Болгарія подали у 2011 році. Втім, їхній шлях до омріяного "шенгену" був сповнений бюрократичних процедур та перепон збоку "любих сусідів".

Протягом усього цього часу для них діяли правила на кшталт безвізу для українців - зокрема, румуни і болгари могли відвідувати без віз країни "шенгену", але їм все одно доводилося проходити прикордонний контроль.

Вас також можуть зацікавити новини: