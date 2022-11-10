Остаточне рішення з цього питання очікується в грудні 2022 року.

Європейський парламент 10 листопада 2022 року проголосував за приєднання Хорватії до Шенгенської зони Європейського Союзу в січні 2023 року.

Як пише Bloomberg, це повинно сприяти зростанню економіки балканської країни, залежної від туризму, і полегшити в'їзд для більш ніж 10 мільйонів європейців, які відпочивають в Хорватії щоліта.

Парламентське голосування послідувало за дебатами, в ході яких законодавці оцінили готовність країни з населенням 3,9 мільйона людей захищати свої кордони і контролювати міграцію. Остаточне рішення залишається за Радою юстиції та внутрішніх справ ЄС, яка, як очікується, розгляне це питання 9 грудня 2022 року.

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Хорватія стане першим новим членом Шенгенської зони після того, як Ліхтенштейн приєднався до неї більше десяти років тому. Для ЄС розширення означає поглиблення зв'язків з балканським регіоном після того, як повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну знову підняло питання про ризик посилення російського впливу на Балканах.

Розширення Шенгенської зони

Шенгенська зона – найбільша зона вільних подорожей в світі, що на даний момент включає в себе 22 країни ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія), а також чотири асоційовані країни, що не входять в ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн).

П'ять країн ЄС поки не входять до Шенгенської зони – Болгарія, Румунія, Хорватія і Кіпр, які раніше подали заявки на приєднання до шенгену, а також Ірландія, яка поки не висловила такого наміру.

При цьому у вересні 2022 року в ЄС висловили намір прискорити процес приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгенської зони. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує приєднання Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгенської зони, додавши, що ці три країни виконали всі вимоги, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони, запропонувавши ЄС закрити це питання. Кіпру приєднатися до Шенгенської зони заважає територіальна суперечка з Туреччиною з приводу Північного Кіпру.

Водночас, на даний момент громадяни України мають право відвідувати по безвізу з ЄС всі вищезгадані країни: як ті, що входять в Шенгенську зону, так і ті, що не входять, а також чотири асоційовані країни, що не входять в ЄС.

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