Рішення прийнято напередодні літа.

Влада Кіпру планують виселити близько 3 тисяч українських біженців, які проживають в готелях, до кінця місяця.

За інформацією SchengenVisaInfo.com, українські біженці, які прибувають на Кіпр з 1 березня 2023 року, матимуть право не більше ніж зупинятися в місцевих готелях країни на термін не більше шести місяців.

Крім того, влада Кіпру приступили до реалізації плану з працевлаштування працездатних українців, які проживають в країні. Тим часом, після виселення з готелів вони можуть звернутися в Службу управління пільгами і оформити житлову субсидію.

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У зв'язку з цим заступник міністра туризму Кіпру зазначив, що організовує зустрічі з роботодавцями у сфері туризму для обговорення можливостей працевлаштування біженців

Готелі на Кіпрі, які продовжать приймати українців після початку курортного сезону, будуть обрані шляхом проведення тендеру. Дані, надані Євростатом, показали, що Кіпр став країною з найбільшою кількістю зареєстрованих біженців, яким було надано статус тимчасового захисту, порівняно з населенням країни.

Українські біженці на Кіпрі - що відомо

На Кіпрі 1,1 українця зі статусом тимчасового захисту на 1000 жителів, а Чехія займає друге місце в Європі за цим показником, де на 1000 жителів припадає 0,9 українця зі статусом тимчасового захисту. Всього на лютий на Кіпрі проживало 1035 осіб, у тому числі 295 дітей.

Кількість українських біженців скоротилася в 19 з 26 країн-членів ЄС, які надали дані. Однак на Кіпрі їх число зросло з 935 в січні цього року до 1035 в лютому.

Станом на 31 грудня минулого року статус тимчасового захисту оформив 13 893 особи, а на 28 лютого 2023 року - 15 338 осіб

В даний час 21 готель і апартаменти приймають українських біженців на Кіпрі. 19 в районі Фамагусти, одна в Агросі (район Лімассола) і одна в Поліс Хрісохус (район Пафосу).

Крім того, особи, які користуються тимчасовим захистом, мають право на отримання соціальної допомоги та засобів до існування при відсутності у них достатніх коштів.

Таким чином, одна людина має право на отримання суми в розмірі 340 євро. При цьому кожен залежний член сім'ї старше 14 років отримує 170 євро, а кожен утриманець молодше 14 років має право на 100 євро.

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