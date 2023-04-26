Євген Примаков назвав загоряння терактом.

У Росії вже "знайшли винних" у пожежі в російському культурному центрі на Кіпрі. Глава Росспівробітництва Євген Примаков побачив український слід.

"Проти нашого культурного центру, російського будинку на Кіпрі, в Нікосії скоєно теракт. Упевнений, що терористами були прихильники Київського режиму, швидше за все з числа українців, які зараз живуть на Кіпрі", - написав Примаков у своєму Telegram-каналі.

При цьому він заявив, що в центр науки і культури "невідомі терористи кинули кілька пляшок із запальною сумішшю, "коктейлів Молотова". Крім того, він порівняв пожежі в культурному центрі та Будинку профспілок в Одесі.

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"У будинку навпроти хтось вивісив український прапор, мабуть, хотілося залишити підпис", - завершив свою тираду російський чиновник.

Пожежа в російському культурному центрі на Кіпрі - що відомо

У столиці Кіпру Нікосії загорілася будівля російського Центру науки і культури. Внаслідок пожежі над містом було виявлено багатометровий стовп чорного диму.

При цьому російські ЗМІ нібито з посиланням на очевидців повідомили, що невідомий кинув у будівлю "коктейль Молотова", що нібито і стало причиною загоряння.

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