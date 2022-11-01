Болгарія продовжила програму розміщення біженців з України.

Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Як повідомляється, Болгарія продовжить розміщувати українських біженців, але перемістить їх із готелів у державні заклади. Буде дано 15-денний термін до середини листопада, щоб людей, які були розміщені в готелях, переселили у відповідні приміщення.

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"Лише Болгарія і ще дві країни - Кіпр та Ірландія - надають такий захист на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови",- прокоментував міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв.

За даними спеціального урядового порталу, станом на 31 жовтня загалом 852998 українців в’їхали до Болгарії після російського вторгнення в їхню країну 24 лютого 2022 року.

Загалом у Болгарії залишаються 54 968 осіб. Виховується майже 51,5 тисяч дітей. Болгарія надала статус тимчасового захисту 143670 українцям.

Українців закликали не повертатися додому до весни

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувавши за кордоном.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутися зараз - це знову ж піддати себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старенькі. Тобто - не треба цього робити. Якщо є можливість, залишіться поки перезимувати за кордоном", - наголосила вона.

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