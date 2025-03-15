На думку президента, росіяни хочуть вибити собі сильніші позиції.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін затягує погодження встановлення режиму тиші на всій лінії фронту, бо хоче захопити більше територій України. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

Зокрема, у президента запитали, наскільки реально досягти режиму тиші з огляду на заяви від Росії.

"Вони хочуть сильнішу позицію, я впевнений, перед тишею. Зараз вони виглядають як мінімум несерйозно. Після пропозиції і після того, на що вони не розраховували, - на те, що буде знайдено союзницьке рішення в Джидді, - вони розуміють, що тепер їм треба відповідати. І тепер вони будуть розповідати про контроль, про ще щось", - сказав Зеленський.

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За його словами, якби Україна говорила тільки про тишу на морі, то росіяни б реагували так: "а чому тільки на морі?", бо якщо тиша - то скрізь. Аналогічно, якби ще й додатково йшлося про тишу в небі, то росіяни б розповідали, що "в небі вони розраховують тільки на безпеку своєї енергосистеми".

"Тобто, ми зменшували всі ці можливості для красномовства Путіна і його оточення, яке дійсно не хоче закінчення війни. Тобто, я вважаю, що на сьогодні звужено цей коридор", - сказав Зеленський.

Він повторив, що Україна готова на безумовний режим припинення вогню на 30 діб, який запропонувала американська сторона.

"Якщо росіяни не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією, а не погоджуються конкретно з пропозицією президента Трампа, тому що наші всі напрацювання сформулювали, врешті-решт, американці. І це їхня чітка позиція", - наголосив Зеленський.

Таким чином, як сказав Зеленський, кремлівський диктатор на сьогодні не згоден із тим, що запропонував Дональд Трамп.

"Я вважаю, що це просто знаходити позицію, щоб не йти до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Як зазначив Зеленський, сьогодні під час віртуальної зустрічі світових лідерів, кілька партнерів України щодо режиму тиші говорили, що найважливіше - не йти на російське "але".

"Тому що це ceasefire [режим припинення вогню] на 30 діб. Це не вічність. Це тиша. І це 30 діб, коли всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або - навпаки", - наголосив Зеленський.

Також у Зеленського запитали, що зі слів президента США Дональда Трампа випливає, що в понеділок, 17 березня, буде зрозуміла відповідь росіян про припинення вогню, і чи варто прив'язуватися до цієї дати.

"Я думаю, що затягування процесу йде саме через те, що я сказав: вони хочуть покращити ситуацію для себе на полі бою", - зазначив Зеленський.

Водночас, як нагадав Зеленський, саме 17 березня, але два роки тому, - у 2023 році, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за незаконну депортацію дітей.

Окремо президент України зазначив, що найближчими днями Україна матиме координацію зі США щодо наступних кроків.

"Ми дуже очікуємо і дуже віримо: якщо росіяни не згодні з пропозицією президента Трампа, то позиція президента Трампа буде чітка, жорстка, пряма по відношенню до Путіна", - сказав Зеленський.

Крім того, у президента запитали, чи відомі подробиці зустрічі спецпосланця президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Путіним.

Як сказав Зеленський, він розуміє, що відбувалося в Москві.

"Нам не може бути відомо на 100%, про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних "але", щоб поставити Україну в слабшу ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки. Якщо режим припинення повний, то жодних "але". Позиція у всіх має бути чітка, прозора, правдива", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Путін намагається заблокувати угоду про перемир'я: "Він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна - це завжди було очевидним, і це очевидно зараз".

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