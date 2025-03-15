Стармер звинуватив Путіна в "спробі відстрочити" угоду про припинення вогню, заявивши, що "світ має побачити дії, а не дослідження або порожні слова та безглузді умови".

Правителю Росії Володимиру Путіну не можна дозволяти "грати в ігри" щодо пропозиції про припинення вогню в Україні, яку підтримує США, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед важливим самітом європейських лідерів, передає CNN.

У суботу Стармер проведе зустріч "коаліції добровільних" - групи західних країн, які пообіцяли допомогти Україні захистити себе від російської агресії на фоні зменшення та невизначеної підтримки з боку Вашингтона.

Після того, як Київ цього тижня прийняв умови 30-денного припинення вогню в Україні, схвалені президентом США Дональдом Трампом, відповідь Москви була неоднозначною: Путін заявив, що "ми згодні з пропозицією", але додав, що угода "не була завершеною".

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Перед суботнім віртуальним самітом Стармер звинуватив Путіна в "спробі відстрочити" угоду про припинення вогню, заявивши, що "світ має побачити дії, а не дослідження або порожні слова та безглузді умови".

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Повне ігнорування Кремлем пропозиції президента Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін несерйозно ставиться до миру", – сказав він.

Під час суботніх переговорів Стармер планує тиснути на європейських союзників і союзників по НАТО, щоб "посилити економічний тиск на Росію" та "примусити" Путіна до переговорів, як заявили в Даунінг-стріт. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає засідання "коаліції добровільних", - загальний термін, який Стармер використав для країн, які хочуть захистити угоду в Україні та гарантувати мир після трьох років війни.

Коаліція включає 25 країн, серед яких європейські держави, Комісія ЄС, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія.

Стармер закликатиме союзників "бути готовими підтримувати справедливий і міцний мир в Україні в довгостроковій перспективі та продовжувати нарощувати нашу військову підтримку Україні, щоб захистити себе від зростаючих нападів Росії", - заявили в Даунінг-стріт.

Щоб досягти цього, європейські країни повинні "бути готові стежити за припиненням вогню, щоб забезпечити" мир, сказав Стармер.

Хоча Європа продемонструвала значну єдність на фоні ударів, які адміністрація Трампа завдала трансатлантичному альянсу, залишаються розбіжності щодо того, чи готові окремі європейські країни розгорнути війська в Україні для підтримки миру.

Трамп заявив у п’ятницю, що отримав "досить хороші новини" щодо можливого припинення вогню між Росією та Україною, не вдаючись у подробиці, і що його адміністрація провела "дуже хороші розмови" з обома країнами раніше того ж дня. В окремій публікації на Truth Social Трамп сказав, що "існує дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна нарешті завершиться".

В інтерв’ю, записаному в четвер, він сказав, що його адміністрація дізнається "трохи більше в понеділок".

30-денне припинення вогню - важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що 17 березня можуть з'явитися нові деталі щодо можливого припинення вогню в Україні. Він зазначив, що переговори просуваються добре, хоч і є складнощі.

Крім того, у Financial Times писали, що в російського диктатора Володимира Путіна мало причин припиняти війну в Україні. Він не має наміру відмовлятися від своїх цілей.

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