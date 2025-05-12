Його вартість оцінюють приблизно в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа. Інцидент розслідує контртерористична поліція.

Як повідомляє The Telegraph, загоряння трапилося близько 1:35. Причини не розкривали, однак відомо, що полум'я пошкодило вхід до будинку. Пожежу вдалося локалізувати протягом 20 хвилин, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Міська поліція Лондона просить свідків відгукнутися. За даними джерел газети, доручення розслідування справи відділу боротьби з тероризмом є звичайною справою в ситуації, коли постраждалою стороною є високопоставлена людина. На Даунінг-стріт відмовилися повідомляти деталі:

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"Прем'єр-міністр дякує аварійно-рятувальним службам за їхню роботу. Інцидент розслідується в режимі реального часу, і ми не будемо надавати подальших коментарів".

Зазначається, що Стармер та його дружина у 2004 році заплатили за свій триповерховий будинок 650 тисяч фунтів стерлінгів. Він розташований поруч із будинком міністра енергетики Еда Мілібенда та відомого актора Бенедикта Камбербетча. Влітку минулого року сім'я переїхала на Даунінг-стріт.

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