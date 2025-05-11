Також прем'єр-міністр Британії отримав особливий подарунок від закладу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав ресторан кримськотатарської кухні під час свого візиту до Києва. Відповідне відео заклад опублікував у соцмережі.

"Прем'єр Міністр Великої Британії пан Кір Стармер був в Мусафірі", - написали під відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Стармер вітається з працівниками закладу, які, своєю чергою, подарували йому декоративну тарілку.

У коментарях під дописом заклад розповів, що прем'єр-міністр Британії спробував янтики, чебуреки та м'ясо.

Зазначається, що мережа ресторанів належить родині, яка перевезла свій бізнес з кримського Бахчисараю у 2015 році.

Візит Стармера до України - що відомо

Як писав УНІАН, 10 травня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер разом з іншими європейськими лідерами прибули в Київ.

Під час пресконференції у Києві за підсумками зустрічі з Коаліцією охочих Стармер заявив, що США та Британія посилять допомогу Україні, якщо Путін відмовиться припинити вогонь. За його словами, Британія разом з Трампом змусять Росію сісти за стіл переговорів.

Також Стармер наголосив, що Британія працює над відновленням авіасполучення з Україною. Він зазначив, що британські експерти працюють на місцях для того, щоб "підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню".

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