Деякі антиміграційні заходи, особливо масштабні депортації, можуть завдати величезної шкоди економікам.

Мігранти стають дедалі небажанішими у багатих країнах. Так, більше половини американців виступають за "депортацію всіх іммігрантів, які проживають у США незаконно" порівняно з третиною 2016 році. Водночас лише 10% австралійців виступають за посилення імміграції, що різко знизилося, йдеться у статті The Economist.

Новий лівоцентристський прем’єр-міністр Британії Кір Стармер хоче, щоб країна "менше залежала від міграції, навчаючи більше британських працівників". Лівоцентристський прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе нещодавно заявив, що міграційна система його країни "не працює належним чином" і хоче скоротити чисту міграцію вдвічі. А кандидат у президенти США Дональда Трамп обіцяє масові депортації в разі перемоги.

За словами журналістів, це не просто слова. Австралія, Велика Британія та Канада розправляються з університетами, де пропонуються курси, на які допускаються люди, чиї справжні наміри – працювати. Цього року Канада сподівається на третину скоротити кількість дозволів на навчання. Інші країни ускладнюють мігрантам взяти з собою сім’ю. Минулого місяця президент Джо Байден оголосив про заходи, які забороняють надавати притулок тим, хто незаконно перетинає південний кордон. У Франції президент Еммануель Макрон хоче прискорити депортацію. Подібні плани впроваджує Німеччина. На шляху можуть бути більш суворі обмеження.

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Як суворі правила для мігрантів вплинуть на економіки багатого світу

Зазначається, що зміна підходу сталася після періоду захмарної імміграції. За останні три роки 15 мільйонів людей переїхали до багатих країн, що є найбільшим сплеском у сучасній історії. Минулого року понад 3 мільйони людей мігрували до Америки, 1,3 мільйона поїхали до Канади, а близько 700 000 опинилися у Великобританії. Прибувають звідусіль, у тому числі сотні тисяч українців, які тікають від війни, а також мільйони з Індії та Африки.

Тепер є ознаки того, що бум може закінчитися. Чиста міграція до Канади скоротилася майже вдвічі порівняно з останнім піком, тоді як у Новій Зеландії вона різко падає. У багатому світі меншає вакансій, що забирає стимули переїжджати. Потік біженців з України також скоротився. Нові заходи проти мігрантів також починають відігравати свою роль. В ЄС кількість громадян третіх країн, які були повернуті на батьківщину, зросла на 50% за останні два роки.

Автори вказують, що деякі антиміграційні заходи, особливо масштабні депортації, можуть завдати величезної шкоди економіці. Існує більша невизначеність щодо наслідків більш поміркованої антиміграційної політики, навіть якщо вона все ще може завдати шкоди. У короткостроковій перспективі спроби скоротити захмарну міграцію, ймовірно, зменшать інфляцію на ринку житла.

Обмеження також вплине на ВВП на людину, за яким економісти зазвичай оцінюють рівень життя. Оскільки імміграція різко зросла у 2022 та 2023 роках, ВВП на людину впав в Британії та Німеччині. Скорочення імміграції може зупинити падіння в короткостроковій перспективі. Однак це буде зроблено з довгостроковими витратами. Придушення міграції також може спровокувати повторну появу дефіциту робочої сили, від якого страждали багаті економіки у 2021 та 2022 роках.

Важливо те, що новоприбулі люди часто працюють у непривабливих, погано оплачуваних, але тим не менш життєво важливих галузях, включаючи будівництво та охорону здоров’я. З часом багатим країнам із старіючим населенням знадобиться більше молодих працівників: "Хоча репресії щодо новоприбулих можуть зараз отримати підтримку політиків, економічна логіка означає, що підтримувати таку позицію буде катастрофою", – пишуть автори.

Демографічна криза у світі

У 2023 році міграція до країн Європейського Союзу сприяла зростанню загальної чисельності населення, навіть незважаючи на те, що смертність продовжувала переважати над народжуваністю.

Раніше УНІАН писав, що світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення.

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