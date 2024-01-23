Зазначається, що офіцерам доводиться розприділяти озброєння дуже уважно, адже невідомо, коли воно з'явиться знову.

Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Командири Сил оборони приймають важкі рішення.

Як заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу, Україна зіштовхується з нестачею додаткового фінансування та труднощами бойових дій з обмеженими ресурсами, передає "Радіо Свобода".

"Наступні кілька місяців будуть критичними. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами. Хоча лінія фронту не змінилась суттєво з обох боків, там все ще точаться активні бої", – сказав Кірбі.

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Представник Білого дому наголосив, що ситуація на полі бою напружена. Українським командирам доводиться ухвалювати "складні рішення".

"Їм доводиться ухвалювати досить складні рішення щодо того, яку зброю використовують, які снаряди використовують, які ракети. Тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки. Це жахлива ситуація", – зазначив Кірбі.

Він також додав, що Росія намагається домовитися про постачання балістичних ракет з КНДР, продовжує запускати іранські дрони та продовжує виробляти власну зброю.

Допомога США Україні - останні новини

Білий дім не виконує зобов'язань із надання допомоги Україні. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Він зазначив, що республіканці щодня тиснуть на Білий дім, "щоб отримати відповіді на критичні запитання, які має американський народ, і ми повинні це знати".

До цього президент США Джо Байден виступив із жорсткою заявою до Конгресу через бездіяльність щодо України.

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