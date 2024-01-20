За словами Майка Джонсона, під час спілкування з Зеленським він дізнався, що Київ досі не отримав від США обіцяних озброєнь.

Білий дім наразі не виконує взятих на себе зобов'язань із надання допомоги Україні для протистояння Росії. Про це в коментарі Fox News заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

За його словами, республіканці щодня тиснуть на Білий дім, "щоб отримати відповіді на критичні запитання, які має американський народ, і ми повинні це знати".

"Ми повинні знати стратегію, фінальну точку, як Україні виходити з цьгоо конфлікту. Чому Білий дім не надав критично важливих систем озброєнь, які були запитувані та необхідні для відштовхування Росії?" - сказав Джонсон.

Він зазначив, що напередодні Різдва зустрічався з президентом України Володимиром Зеленський, і той повідомив, що Київ досі не отримав систем озброєння, які просив у США.

"Іншими словами, Білий дім не надає мінімально необхідної підтримки, при цьому просить все нові і нові мільярди. Ну, хай спершу зробить те, що не зробив", - резюмував спікер Палати представників.

Допомога США Україні - останні новини

Якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні, Росія виграє війну за кілька тижнів. Про це заявили радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван та директор розвідки Авріл Хейнс під час зустрічі з лідерами Конгресу. За їхніми словами, Київ вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії вже "у найближчі тижні".

Днями Байден виступив із жорсткою заявою до Конгресу через бездіяльність щодо України.

Білий дім ще у жовтні минулого року запросив у Конгресу надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, втім документ досі так і не схвалили.

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