Дані американської розвідки показують, що Китай збільшує продажі обладнання в Росію, щоб допомогти військовим зусиллям в Україні.

Китай збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння.

"Китай допомагає Росії здійснити "найбільшу військову експансію з часів СРСР", - сказав представник адміністрації США.

За його словами, експансія проводиться більш швидкими темпами, ніж США вважали можливим на початку війни в Україні, пише Independent.

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Як приклад підтримки Пекіном російського військово-промислового комплексу інший американський чиновник навів масові закупівлі Росією китайських електронних компонентів, верстатів і вибухових речовин.

У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Майже 70% імпорту верстатів у Росію на суму близько 900 мільйонів доларів в останньому кварталі 2023 року припало на Китай.

Китайські та російські підприємства також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів на території Росії, а китайські компанії, ймовірно, постачають до Росії нітроцелюлозу, необхідну для збройового виробництва. Пекін також працює з Росією над поліпшенням її супутникового та іншого космічного потенціалу для використання в Україні.

Співпраця Китаю та РФ - деталі

Китай і Росія домовилися підтримувати "стабільність промислового ланцюжка поставок". Примітно, що це сталося всього за кілька днів після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен застерегла Пекін від підтримки військових зусиль Москви.

Про це пише Financial Times. Раніше в МЗС Китаю повідомили, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї і його російський колега Сергій Лавров під час зустрічі, яка відбулася в Пекіні 9 квітня, посилили заклики до тіснішої співпраці двох країн проти "гегемонізму".

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