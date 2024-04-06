Пекін передав Кремлю супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для виробництва танків.

США попереджають союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Російської Федерації включно з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у війні проти України. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків. Підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

"Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс з Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали "безмежною" дружбою напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. При цьому сусід Росії став постачальником усього - від одягу до автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас РФ збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.

"Підтримка Китаєм Росії поглибилася в останні місяці. ... Ці занепокоєння виникають, оскільки Україна стикається з критичною нестачею артилерії, а її союзники невпинно намагаються допомогти Києву. Тим часом Росія змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран. Раніше адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати Росії зброю, і наразі немає жодних ознак цього", - констатують автори матеріалу.

Співпраця Китаю з РФ - останні новини

Напередодні Financial Times повідомило, що Китай допомагає Росії в загрозливих масштабах. При цьому Пекін поглиблює свою підтримку військово-промислового комплексу РФ, що не лише сприяє війні в Україні, а й загрожує іншим країнам.

З таким попередженням, за даними журналістів, виступив державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС і НАТО.

Зокрема, Блінкен закликав союзників зробити три речі: висловити занепокоєння безпосередньо Китаю, публічно повідомляти про це та вжити заходів стосовно організацій і компаній, що зміцнюють промислову базу Росії.

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