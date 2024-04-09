Представник МЗС Китаю заявив, що Пекін "продовжить підтримувати розвиток і відродження Росії під керівництвом президента Путіна".

Китай і Росія домовилися підтримувати "стабільність промислового ланцюжка поставок". Примітно, що це сталося лише через кілька днів після того, як міністр фінансів США Джанет Йеллен застерегла Пекін від підтримки військових зусиль Москви.

Про це пише Financial Times. Раніше у МЗС Китаю повідомили, що міністр закордонних справ Китаю Ван І та його російський колега Сергій Лавров під час зустрічі, яка відбулася в Пекіні 9 квітня, посилили заклики до тіснішої співпраці двох країн проти "гегемонізму".

"Китай і Росія будуть активнішими у зближенні своїх інтересів ... і працюватимуть разом, щоб підтримувати стабільність міжнародного промислового ланцюжка поставок", – наводяться слова Ван І.

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Крім того, він запевнив свого російського колегу, що Китай "продовжить підтримувати розвиток і відродження Росії під керівництвом президента Путіна", повідомили в китайському МЗС.

Примітно, що Лавров також зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російський чиновник повідомив, що Москва "у захваті" від успіху Китаю під керівництвом Сі, і виступив із завуальованою критикою країн, "які намагаються стримати розвиток Китаю так само, як вони намагаються стримати розвиток Росії". Саме таку інформацію поширюють у російських ЗМІ.

Водночас китайське державне телебачення навело слова Сі Цзіньпіна про те, що Пекін і Москва стали на шлях "гармонійного співіснування" та "виграшної співпраці".

Варто зазначити, що це сталося, коли міністр фінансів США Джанет Єллен поверталася до Вашингтона після шестиденної поїздки до Китаю. У суботу, 6 квітня, вона попередила своїх пекінських колег про "значні наслідки" для китайських компаній, які надали матеріальну підтримку Росії у її війні проти України, включно з підтримкою російської оборонно-промислової бази.

Співпраця Росії та Китаю: останні новини

Від початку вторгнення РФ в Україну Пекін офіційно займає "нейтральну" позицію. Проте лунало чимало заяв про те, що Китай допомагає російській промисловості та постачає росіянам товари і технології, необхідні для військових зусиль Москви.

Крім того, Китай надає Росії дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків. Зазначається, що торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році.

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