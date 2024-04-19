Для цього Китай планує задіяти свою хакерську групу, яка вже проникла в комп'ютерні мережі інфраструктурних компаній США, кажуть у ФБР.

Пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару". Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей, якого цитує Reuters.

За його даними, китайська хакерська група, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до комп’ютерних мереж численних американських компаній телекомунікаційного, енергетичного, водопровідного та інших критичних секторів.

За словами директора ФБР, Китай розвиває "здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере". "Його план полягає в тому, щоб завдати підлих ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", – каже Крістофер Рей.

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На його думку, наміри хакерського угруповання узгоджуються з більш широким наміром Китаю утримати США від захисту Тайваню.

Як зауважує Reuters, раніше цього тижня речник китайського Міністерства закордонних справ заявив, що хакерська група Volt Typhoon не пов’язана з урядом Китаю і є частиною злочинної групи, що спеціалізується на програмах-вимагачах.

Американо-китайське протистояння: останні новини

Як писав УНІАН, останніми роками відносини США та Китаю різко загострилися, чому зокрема сприяло і російське вторгнення в Україну. Втім основне напруження між двома державами витікає із боротьби за вплив у Південно-Східній Азії і західній частині Тихого океану. Так у березні країни обмінялися завуальованими погрозами війною.

Минулого тижня Китай також запровадив санкції проти низки американських військово-промислових корпорацій.

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