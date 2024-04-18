Китай маскує свою військову присутність у космосі за допомогою цивільних програм.

Китай маскує свою військову присутність у космосі за допомогою цивільних програм. Про це заявив глава NASA Білл Нельсон, повідомляє Sky News.

"Ми вважаємо, що значна частина їхньої так званої цивільної космічної програми є військовою програмою", - заявив він на засіданні Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США.

Він зазначив, що Китай зробив "надзвичайні кроки", особливо за останні 10 років, але надзвичайно засекречені.

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"Остання дата, яку вони назвали, коли вони збираються висадитися [на Місяць] - 2030 рік, але вона постійно зміщується. Ми зобов'язані дістатися туди першими і використати наші дослідницькі зусилля в мирних цілях", - сказав Нельсон.

Він спрогнозував, що Китай може претендувати на частину космічного простору як на власну територію, якщо він першим висадиться на Місяць.

"Якщо Пекін прибуде першим, він може сказати: "Добре, це наша територія, тримайтеся подалі", - застеріг керіник NASA.

"Я сподіваюся, що китайська космічна програма схаменеться і зрозуміє, що цивільний космос призначений для мирного використання, але ми не бачимо, щоб це було продемонстровано", - сказав Нельсон.

За даними Розвідувального управління Міністерства оборони США, Китай зараз має 499 супутників на орбіті. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році. Він також розробляє свої шпигунські повітряні кулі та гіперзвукові ракети.

Космічна програма Китаю

Китай швидкими темпами розширює свої можливості як для дослідження, так і для ведення бойових дій в космосі. Експерти прогнозували, що Китай, ймовірно, перебуває на шляху до того, аби перевершити США, як домінуючу космічну державу до 2045 року або раніше.

Пекін сподівається відправити пілотовану місію на Місяць до 2030 року і планує побудувати базу на поверхні Місяця.

У травні минулого року китайський космічний корабель повернувся на Землю після майже року перебування на орбіті, провівши в космосі 276 днів. Його вперше запустили на початку серпня 2022 року – однак подробиць про те, що це за космічний корабель, які технології були випробувані та як високо він злетів у космос, не повідомлялося.

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