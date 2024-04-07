Всі умови для початку війни між великими державами там вже склалися, каже аналітик.

Китай погрожує початком Третьої світової війни через суперечку з Філіппінами за частину акваторії Південнокитайського моря, в якій США виступають на боці філіппінського уряду. Про це пише Fox News.

Протягом березня кораблі китайської берегової охорони кілька разів силоміць відганяли філіппінські рибальські судна від спірних островів, зокрема із застосуванням водометів. Подібні інциденти траплялися тут і в попередні роки.

Як пояснив журналістам американський експерт з Китаю Гордон Чанг, Пекін "не поважає" угоду про спільну оборону між Філіпінами і США.

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"Двічі минулого місяця, 5 і 29 числа, Державний департамент (США) видав Китаю письмові попередження про те, що ми готові застосувати силу для виконання наших зобов’язань згідно зі статтею 4 Договору про взаємну оборону між США та Філіппінами. Це попередження, що ми готові до війни", — пояснив Чанг.

Однак Китай теж погрожує Америці війною через територіальну суперечку з Філіппінами, але робить це неофіційно. Як зазначає Fox News, днями англомовна газета China Daily, що є офіційним рупором Компартії Китаю, опублікувала статтю за авторством заступника директора Інституту морського судочинства КНР Ян Сяо. Красномовною була вже сама назва публікації – "Манілу (столиця Філіппін) слід застерегти від жахів війни".

В самій статті автор проводить прямі паралелі між філіппіно-китайською суперечкою за морську акваторію та взаємними територіальними претензіями європейських країн перед початком Першої світової війни.

"Уроки Першої світової війни повинні бути враховані, особливо малими державами, тому що розпалювання конфлікту не буде служити інтересам жодної країни. Військове втручання США від імені Філіппін також буде катастрофічним для сусідніх країн. (...) Вони не усвідомлюють, що як тільки в Азії пролунає "постріл із Сараєво", невинні люди в країнах Східної та Південно-Східної Азії стануть найбільшими жертвами війни", – написав Ян Сяо у статті для China Daily.

Згаданий вище американський експерт-китаїст Гордон Чанг зауважує, що ці завуальовані погрози є частиною китайської стратегії – тиснути по черзі на всіх сусідів, шукаючи слабку ланку. Пекін почергово влаштовує інформаційні та реальні провокації проти Філіппін, Тайваню і Японії.

Чанг зазначає, що Філіппіни є найслабшою у військовому плані країною з-поміж цієї трійки. І проблема в тому, за його словами, що Пекін не вірить у готовність США справді застосувати силу для захисту союзника.

"Багато людей кажуть, що ми вступимо у війну з Китаєм цього або наступного року. Я не кажу, що ми вступимо, але, якщо ми вступимо, більш імовірно, що боротьба почнеться через Філіппіни, ніж вона почнеться через Тайвань чи Японію. Якщо ви подивитеся на ситуацію (...) у вас є всі елементи для війни великих держав, яка починається на Філіппінах", – переконаний Чанг.

Територіальні претензії Китаю до Тайваню, Філіппін та Японії

Китай має територіальні претензії практично до всіх своїх сусідів, включно із Росією. Чи не найгостріше стоїть питання Тайваню: Пекін вважає всю цю державу своєю провінцією і періодично погрожує "воз’єднанням".

Щодо Японії Китай має територіальні претензії до кількох не заселених островів у Східно-Китайському морі, таких як Сенкаку. Періодично це призводить до військово-політичної напруги між двома країнами.

Щодо Філіппін, спірними територіями є деякі рифи та острови в Південнокитайському морі, зокрема мілина Скарборо. Філіппіни навіть звернулися до трибуналу ООН, який виніс рішення на користь Маніли, але Пекін не визнав ухвалу трибуналу.

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