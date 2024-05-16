Російська підтримка може дати армії Китаю вирішальну перевагу в потенційному конфлікті зі США за Тайвань.

Підтримка Китаєм війни Росії в Україні викликала сильне занепокоєння західних урядів у зв'язку з розвитком відносин двох країн. Але останнім часом військове співробітництво цих двох країн посилюється в ще одному ключовому регіоні - біля Тайваню, пише Financial Times.

"Ми бачимо, як Китай і Росія вперше проводять спільні навчання щодо Тайваню. Ми визнаємо, що це місце, де Китай безумовно хоче, щоб Росія працювала разом із ним, і ми не бачимо причин, чому б їм цього не робити", - зазначила Авріл Гейнс, директор національної розвідки США.

Як зазначає FT, військові зв'язки Росії та Китаю розвиваються, охоплюючи тісніші спільні навчання і співпрацю в галузі протиракетної оборони. І хоча у них немає договору про взаємну оборону, як у США з їхніми союзниками, аналітики вважають, що це не виключає військового співробітництва зі значним глобальним впливом.

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Поглиблення військового співробітництва між РФ і Китаєм - що відбувається

Зазначається, що останні спільні військово-морські навчання демонструють наміри Китаю врахувати успіх України у потопленні російських військових кораблів з берега, який став хрестоматійним прикладом "контролю моря з суші". Адже саме з такою ситуацією зіткнуться китайські війська в разі вторгнення на Тайвань.

Експерти також стверджують, що Росія і Китай перебувають на шляху до створення комунікаційних структур, необхідних для ведення спільних бойових дій.

Вони почали обмінюватися такими секретними даними, як максимальна швидкість літаків, що за нормальних обставин можна робити тільки з офіційним союзником. Крім того, обмін оперативними даними, який, ймовірно, відбувається під час патрулювання, коли російські та китайські бомбардувальники з ядерними боєголовками здійснюють спільні польоти поблизу Японії, також передбачає "стратегічну близькість".

Багато західних аналітиків вважають, що військові двох країн все ще мають лише рудиментарну оперативну сумісність, і стверджують, що їхні спільні навчання не відображають планів спільних бойових дій. Але навіть якщо ця оцінка правильна, російська підтримка може дати армії Китаю вирішальну перевагу в потенційному конфлікті зі США, зазначає FT.

Якими можуть бути наслідки

Так, найважливішим фактором може стати передача російської технології для системи раннього попередження про ракетний напад.

"Якщо Москва і Пекін об'єднають свої системи протиракетної оборони, датчики на північній території Росії зможуть завчасно попереджати Китай про американські міжконтинентальні балістичні ракети, що мають подолати цю територію, щоб вразити Китай. Спільна система раннього попередження також дасть змогу Китаю запустити ядерну зброю після отримання попередження про підготовку ядерного удару. Це ознаменувало б відхід від його стратегії застосування ядерної зброї тільки як відплату за вже завданий удар - зміна, яку, на думку експертів у галузі ядерної енергетики, Пекін давно обмірковує", - пише FT.

Водночас, за словами джерела, близького до міністерства оборони Росії, китайський технологічний прогрес означає, що передова російська зброя втрачає свій блиск для Пекіна.

"Китай, як і раніше, зацікавлений у деяких російських авіаційних технологіях, що використовувалися в останньому поколінні російських винищувачів, а також в імпорті радянських авіаційних двигунів, оскільки власне виробництво в Китаї все ще відстає. Але це фінальні контракти, і за кілька років інтерес Китаю пропаде і тут", - каже співрозмовник.

Водночас, зазначають аналітики, крім технологій, значення Росії як постачальника для Пекіна значно зросте, якщо Китай почне війну за Тайвань, оскільки сухопутні поставки енергоносіїв, продовольства і військових товарів з Росії могли б значно послабити ефект від морської блокади Китаю з боку США.

"Росія, ймовірно, не воюватиме разом із Китаєм, але займе позицію, аналогічну позиції Пекіна щодо України, пропонуючи політичну підтримку, а також економічні та військові ресурси, щоб допомогти їй протистояти тиску США", - зазначає FT.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Пекін раніше закликав до миру в Україні, проте деякі аналітики кажуть, що Китай може більше виграти від продовження війни.

Зазначається, що постійна підтримка Києва з боку США - і, отже, нездатність Росії забезпечити свої досягнення в короткий термін - в інтересах Пекіна. Припинення допомоги США спрацює проти Китаю, оскільки крах України зупинить - або принаймні сповільнить - сповзання Москви до васальної залежності від Пекіна.

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