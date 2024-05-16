Ні Росія, ні Китай не хочуть закінчення війни в Україні, але з різних причин, - BI

Китай отримує більше вигоди від триваючої війни, ніж після її завершення.

Правитель РФ Володимир Путін прибув у Китай в супроводі великої делегації. Це його перша офіційна поїздка за кордон після переобрання на п’ятий термін. Перед візитом до Сі Цзіньпіна диктатор змінив міністра оборони - тепер відомством керуватиме економіст Андрій Бєлоусов.

Як пише Business Insider, Китай є найважливішим ринком для Росії, але Путін не просто залицяється до Сі для економічної підтримки. Російський лідер також налагоджує стратегічні відносини.

"Дві держави є союзниками не тому, що вони поділяють якусь особливу культурну чи ідеологічну спорідненість; скоріше, вони об’єдналися через стару приказку, що "ворог мого ворога - мій друг" Їхнє партнерство здебільшого практично - базується на принципах жорсткої влади, позбавлених ідеологічного удавання чи позерства", - сказала Челс Міхта з Центру аналізу європейської політики (CEPA) Відео дня

Як зазначила експертка, обидві сторони вважають, що вони більше виграють від продовження спільної роботи, ніж ризикують втратити. Путіну потрібно врівноважити вплив Китаю на російську економіку. Російська економіка залишилася стійкою в умовах санкцій Заходу, які діяли понад два роки, частково завдяки стимулюванню державних субсидій і виробництва у воєнний час. Водночас російська економіка настільки керована війною, що не може дозволити собі програти в конфлікті.

Але Росія також стала дедалі більше залежати від Китаю після початку війни в Україні. Минулого року двостороння торгівля досягла рекордного рівня в 240 мільярдів доларів , що на 26% більше, ніж у 190 мільярдів доларів роком раніше.

"Справедливо сказати, що без економічної підтримки Китаю Росія не змогла б витримати економічні санкції, накладені на неї Заходом після тотального вторгнення Путіна в Україну", - написала Міхта.

Однак бум торгівлі більше служив інтересам Китаю, ніж Росії, ставлячи Москву в дедалі більш залежне становище. Наприклад, Росія зараз експортує сировину до Китаю, тоді як Китай відправляє готову продукцію, особливо автомобілі, до Росії.

Ключовим пунктом порядку денного Путіна в Китаї було б змусити китайців схвалити запропонований новий газопровід із Сибіру до Китаю, оскільки Росія втратила свій ринок для Європи через санкції.

"Продаючи Китаю великі обсяги дешевого газу, Росія може потенційно зв’язати Пекін у більш тісний геополітичний альянс. Переконати Китай взяти на себе зобов’язання щодо такого великого проекту під час війни було б геополітичним переворотом для Москви, демонструючи Заходу та Глобальному Півдню, що вона здатна поглибити свої енергетичні відносини з Китаєм, незважаючи на війну", – пишуть у середу аналітики Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Але Китай фактично не потребує більше газу раніше середини 2030-х років, тому час на боці Пекіна.

Китай каже, що хоче миру, але має більше виграшу від триваючої війни

Пекін закликав до миру в Україні та висунув пропозицію, яку деякі аналітики вважають розмитою. Однак деякі аналітики кажуть, що Китай може більше виграти від війни.

"Постійна підтримка Києва з боку Америки - і, отже, нездатність Росії забезпечити свої здобутки в короткий термін - насправді в інтересах Пекіна. Припинення допомоги США спрацює проти Китаю, оскільки крах України зупинить - або принаймні сповільнить - сповзання Москви до васальної залежності від Пекіна", - написала Міхта.

Росія, яка стає все більш залежною, може запропонувати Пекіну ключові військові технології, допомагаючи Китаю досягти величезних успіхів у цьому секторі. Дедалі тісніші відносини Росії та Китаю є проблемою для Заходу.

"Наразі єдність цілей між автократичними державами створила найтісніші відносини за десятиліття. Китай і Росія формують партнерство, яке все більше нагадує альянс великих держав", - написала Міхта.

Зокрема, Пекін націлився далі, ніж Росія, яка більше зацікавлена ​​у зміні відносин сил у Європі.

"Пекін переслідує набагато амбітніший проект, спрямований на зміну основ глобального порядку, раз і назавжди поклавши кінець епосі всесвітнього панування Заходу", – додала вона.

Візит Путіна до Китаю

У четвер, 16 травня, диктатор Володимир Путін прилетів у Пекін на зустріч із Сі Цзіньпіном. Мета візиту - підкреслити тісні стосунки лідерів і посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни.

Раніше УНІАН писав, що економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ. Торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, як і геополітичні амбіції Пекіна. Зростаюча залежність Москви від Китаю не дуже турбує Кремль.

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