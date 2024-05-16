Шість із 10 віце-прем’єрів у новоствореному уряді Путіна поїхали з ним у Китай.

У четвер, 16 травня, диктатор Володимир Путін прилетів у Пекін на зустріч із Сі Цзіньпіном. Мета візиту - підкреслити тісні стосунки лідерів і посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни.

Як пише Financial Times, президент Китаю привітав свого російського колегу у Домі народных зборів. Попереду кілька раундів дводенних зустрічей, які, як очікується, будуть присвячені війні в Україні, конфлікту на Близькому Сході, економіці та обороні.

У своєму вступному коментарі Сі підкреслив "дружбу" між Москвою та Пекіном, сказавши, що вони з Путіним надають один одному "стратегічні вказівки". Він додав, що їхні країни "захищатимуть чесність і справедливість у всьому світі".

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Путіна супроводжує високопоставлена делегація, включаючи колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, його наступника Андрія Бєлоусова, а також міністра закордонних справ Сергія Лаврова та голову центрального банку Ельвіру Набіулліну.

Цей візит відбувається в той час, коли економіка Росії стає все більш залежною від торгівлі з Китаєм перед лицем західних санкцій. Аналітики очікують, що Путін обговорить, як обійти ці санкції під час візиту в Китай.

Водночас Китай відмовився засудити вторгнення Росії в Україну і стверджує, що його відносини з Москвою є його особистою справою. США звинуватили Пекін у підтримці військової машини Путіна, надаючи товари подвійного призначення.

Але після величезного зростання торгівлі між Китаєм і Росією після початку війни є ознаки того, що Пекін трохи відступив. Експорт Китаю до свого сусіда впав у березні та квітні, оскільки США погрожували запровадити санкції проти китайських банків, які допомагали в обході санкцій.

Напередодні дводенного візиту Путін намагався зобразити Росію та Китай об’єднаними у своїй меті створити "багатополярний світ" і висунув перспективу переговорів з Україною, які, за його словами, залежатимуть від гарантій безпеки.

За даними російських ЗМІ, очікується підписання близько низки двосторонніх документів, комерційних і регіональних угод.

Шість із 10 віце-прем’єрів у новоствореному уряді Путіна поїхали з ним у Китай. Серед них Денис Мантуров, міністр промисловості Росії, який отримав посаду першого віце-прем’єра та курирує оборонний сектор. Крім того, у переговорах візьмуть участь генеральні директори російського космічного співробітництва та військово-технічного співробітництва.

У п’ятницю Путін поїде з лідерами Китаю покласти вінок радянським солдатам, які воювали на північному сході Китаю, перед відвідуванням Китайсько-російської виставки в Харбіні.

Влада Китаю офіційно мало сказала про візит. Аналітики кажуть, що Пекін зосередився на спробі стабілізувати напруженість зі своїми важливими торговими партнерами в ЄС і США.

У вівторок президент США Джо Байден оголосив про введення мит на китайські товари на суму 18 мільярдів доларів, включаючи електромобілі, сонячні батареї, напівпровідники та інші технологічні продукти. Будучи найбільшим у світі експортером, економіка Китаю значною мірою залежить від здатності продаватися на розвинених ринках.

Візит Путіна до Китаю

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін відвідаає Китай і зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном 15-16 травня, майже одразу ж після турне глави КНР Європою.

Раніше УНІАН писав, що економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ. Торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, як і геополітичні амбіції Пекіна. Зростаюча залежність Москви від Китаю не дуже турбує Кремль.

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