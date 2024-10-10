Зазначається, що китайські автовиробники приховують свою роботу на російських заводах.

Китайський автовиробник Chery почав збирати автомобілі у Росії на трьох заводах, що залишилися від західних конкурентів, включно з Volkswagen та Mercedes.

Видання Reuters пише, що китайські автовиробники захопили більше половини авторинку РФ за обсягом продажів відтоді, як більшість західних конкурентів покинули країну через повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер вони розширюють сферу свого впливу, щоб охопити і більшу частину російського виробництва.

На додачу до імпорту готових авто в Росію, Chery, на частку якої припадає майже п'ята частина продажів легковиків у РФ, імпортує майже готові машини та завершує складання на трьох російських заводах. Компанія, імовірно, робить ставку на високий попит у країні, оскільки внутрішній ринок Росії бореться з обмеженим обсягом виробництва та невикористовуваними виробничими потужностями.

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На заводах, що належали Volkswagen, Mercedes-Benz та Nissan, випускають позашляховик Tiggo і модель Exeed від Chery. На Санкт-Петербурзькому автомобільному заводі, що належав Nissan, Tiggo 7 ребрендується в Xcite X-Cross 7.

Xcite став найкращим новим брендом Росії. Завод, запускаючи виробництво в січні, заявив, що працює з неназваним "міжнародним партнером". З травня по вересень продано 3 447 авто.

Компанія Chery і Росія прагнуть звести до мінімуму розголос виробництва на російських заводах. Співпраця Китаю з РФ уже стала предметом пильної уваги з боку Заходу, який намагається припинити обхід санкцій Москвою.

За даними російського аналітичного агентства "Автостат", 2023 року компанія Chery разом із брендами Exeed і Omoda, які їй належать, майже вчетверо збільшила продажі нових авто в Росії порівняно з 2022 роком - до трохи більше ніж 200 000 машин. У 2024 році, за даними "Автостату", цей показник уже перевищено.

Водночас у компанії Chery повідомили, що авто поставляються на російський ринок, але немає планів будувати або купувати там заводи.

Після рішення ЄС про введення тарифів на імпорт електромобілів, вироблених у Китаї, китайські Chery будуть обкладатися додатковим митом.

Мита ЄС на китайські авто - головні новини

4 жовтня Євросоюз запровадив мита на електромобілі з Китаю. Введення таких мит посилить напруженість у торговельних відносинах ЄС з Китаєм. Рішення було ухвалено після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість.

Зі свого боку виробники електромобілів з Китаю знайшли хитрий спосіб, як обійти мита ЄС. При цьому Пекін ополчився проти європейських товарів, зокрема й проти бренді.

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